Liquidaciones de sector agroexportador de la Argentina suben 187% interanual en septiembre: CIARA-CEC

BUENOS AIRES, 1 oct (Reuters) - Las liquidaciones de las empresas agroexportadoras en Argentina subieron un 187% interanual en septiembre a US$7107 millones, en tanto que respecto a agosto saltaron un 291%, dijo el miércoles la cámara de exportadores de granos CIARA-CEC.

"El mes de septiembre se caracteriza por la instrumentación espontánea y sorpresiva del Decreto 682/2025 del gobierno nacional que fija una suspensión temporal de derechos de exportación para el complejo cerealero-oleaginoso hasta el 31 de octubre o hasta alcanzar los US$7000 millones", explicó la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC).

El Gobierno del presidente Javier Milei impulsó esa medida con la idea de que ingresen al país mayor cantidad de divisas para fortalecer las reservas del banco central, en momentos en que se producía una fuerte turbulencia en el mercado cambiario.

Argentina es el principal exportador mundial de aceite y harina de soja, y el tercero de maíz.

(Reporte de Eliana Raszewski, editado por Lucila Sigal)