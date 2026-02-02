Liquidaciones del sector agroexportador de Argentina caen 10,8% en enero

2 feb (Reuters) - Las exportaciones del sector agrícola de Argentina totalizaron US$1.850 millones en enero, informó el lunes la cámara de procesadores y exportadores de granos CIARA-CEC, una caída del 10,8% respecto al mismo mes del año anterior

Frente a diciembre, las liquidaciones aumentaron un 82% por el incremento de los embarques de trigo y cebada así como por la continuidad de las exportaciones de maíz y productos industrializados de la soja, señaló

El complejo oleaginoso-cerealero, incluyendo al biodiésel y sus derivados, aportó el año 2025 el 47% del total de las exportaciones de la Argentina, según datos del instituto de estadísticas Indec

(Reporte de Walter Bianchi; editado por Nicolás Misculin)