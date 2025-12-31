Liquidaciones del sector agroexportador de Argentina crecen 25% en 2025: cámara

BUENOS AIRES, 31 dic (Reuters) - Las liquidaciones del sector agroexportador argentino subieron un 25% en el 2025, a US$31.339 millones, luego de reportar liquidaciones por US$1.105 millones en el último mes del año, dijo el miércoles la cámara de exportadores y procesadores de granos CIARA-CEC.

La cámara añadió que durante 2025 el sector agroexportador del país generó US$6.250 millones adicionales respecto del año anterior.

"El mes de diciembre se caracterizó por el inicio de los embarques de trigo y cebada así como por la continuidad de las exportaciones de soja y productos industrializados de la soja derivados del régimen especial del Decreto 682/2025 (suspensión temporal de derechos de exportación)", dijo CIARA-CEC.

"El ingreso de divisas del mes es el resultado del anticipo de las mismas en septiembre", señaló.

CIARA-CEC representa el 48% de las exportaciones del país austral, el principal exportador mundial de aceite y harina de soja y el tercero de maíz.

El complejo oleaginoso-cerealero, incluyendo al biodiésel y sus derivados, aportó el año 2024, el 45% del total de las exportaciones de la Argentina, según datos del Indec.

(Reporte de Walter Bianchi y Maximilian Heath)