Liquidaciones sector agroexportador argentino caen 56% interanual en octubre: CIARA-CEC

BUENOS AIRES, 3 nov (Reuters) - Las liquidaciones de las empresas agroexportadoras en Argentina cayeron un 56% interanual en octubre, al totalizar US$ 1.117 millones, en tanto que respecto a septiembre bajaron un 84%, dijo el lunes la cámara de exportadores y procesadores de granos CIARA-CEC.

El acumulado anual a octubre, comparado con el mismo período del 2024, registra un alza del 40%, señaló.

"Octubre se caracterizó por la ejecución de embarques de granos y procesamiento de molienda para exportación posterior derivados del régimen especial del Decreto 682/2025 (suspensión temporal de derechos de exportación)", dijo CIARA-CEC.

"El ingreso de divisas del mes es el resultado del anticipo de las mismas en septiembre", explicó.

La mayor parte del ingreso de divisas en este sector se produce con bastante antelación a la exportación, anticipación que ronda los 30 días en el caso de la exportación de granos y alcanza hasta los 90 días en el caso de la exportación de aceites y harinas proteicas.

Argentina es el principal exportador mundial de aceite y harina de soja, y el tercero de maíz.

(Reporte de Walter Bianchi; Editado por Maximilian Heath)