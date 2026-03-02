Liquidaciones sector agroexportador argentino caen en febrero por huelgas y feriados

BUENOS AIRES, 2 mar (Reuters) - Las liquidaciones del sector agroexportador de Argentina cayeron un 41% interanual en febrero, a US$1.289 millones, dijo el lunes la cámara de exportadores y procesadores de granos CIARA-CEC, que explicó que la caída se debió a una serie de huelgas nacionales realizadas.

Sindicatos en Argentina realizaron huelgas en febrero contra una disputada reforma laboral impulsada por el Gobierno del libertario Javier Milei, que fue aprobada por el Congreso el viernes.

CIARA-CEC dijo en un comunicado que la caída en el nivel de liquidaciones se debió "en particular a los días de paro nacional que decretaron sindicatos aceiteros por motivos políticos ajenos a la industria".

Febrero también fue afectado "por una marcada reducción de días hábiles, únicamente 15 días en total", debido también a feriados.

Argentina es el mayor exportador mundial de aceite y harina de soja, el tercero de maíz y un importante proveedor de trigo.

