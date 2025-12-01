Liquidaciones sector agroexportador argentino totalizan US$760 millones en noviembre: CIARA-CEC

BUENOS AIRES, 1 dic (Reuters) - Las liquidaciones agropecuarias de Argentina totalizaron US$760 millones en noviembre, una baja del 32% respecto del mes previo y un incremento del 24% en el acumulado anual comparado con el mismo período de 2024, informó el lunes la cámara de exportadores y procesadores de granos CIARA-CEC.

Este resultado representa una baja del 61,98% en noviembre respecto del mismo mes de 2024, cuando se liquidaron 1.999 millones de dólares.

"El mes de noviembre se caracterizó por la ejecución de embarques de granos y procesamiento de molienda para exportación posterior derivados del régimen especial (de suspensión temporal de derechos de exportación)", dijo el informe.

"El ingreso de divisas del mes es el resultado del anticipo de las mismas en septiembre", aclaró.

El ingreso mensual de divisas, transformadas en pesos, es el mecanismo que permite seguir comprando granos a los productores al mejor precio posible.

La liquidación de divisas está fundamentalmente relacionada con la compra de granos que luego serán exportados, ya sea en su mismo estado o como productos procesados, luego de una transformación industrial, dijo CIARA-CEC.

Argentina es el principal exportador mundial de aceite y harina de soja, y el tercero de maíz.

(Reporte de Walter Bianchi; Editado por Lucila Sigal)