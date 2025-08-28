Lisa Cook demanda y acusa a Trump

En su demanda, Cook busca "una declaración de que el supuesto despido del presidente Trump el 25 de agosto de 2025...

es ilegal y sin efecto y que la gobernadora Cook sigue siendo un miembro activo de la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal".

Cook también busca una declaración del tribunal de que "una acusación infundada de fraude hipotecario antes de la confirmación de un gobernador no es motivo de destitución".

Trump ha estado tratando de destituirla por las acusaciones de fraude hipotecario. Cook, la primera mujer negra en servir en la junta directiva de lo que se considera el banco central más importante del mundo, está acusada de falsificar documentos para obtener mejores condiciones hipotecarias.

La demanda se produce después de que el director de la Autoridad Federal de Financiación de la Vivienda, Bill Pulte, presentara acusaciones de fraude contra Cook.

Bajo la Ley de la Reserva Federal, la única razón por la que los gobernadores de la Fed pueden ser destituidos de sus cargos es "por causa", o algún tipo de irregularidad. Cook no ha sido acusada de ningún delito.

Trump ordenó la semana pasada el despido de Cook con efecto inmediato. Citando la denuncia penal del 15 de agosto del director de la Agencia Federal de Financiamiento de la Vivienda al Fiscal General de Estados Unidos, Trump escribió en una carta a Cook: "He determinado que hay causa suficiente para destituirla de su cargo".

Mientras tanto, Trump está considerando a quién nominar para reemplazar a Cook. Entre los candidatos se encuentra David Malpass, expresidente del Banco Mundial, aliado de Trump y crítico de la Reserva Federal. Otra alternativa, según informa The Wall Street Journal, es Stephen Miran, el asesor económico que el magnate ha nominado para otro puesto en el banco central.

El cargo actual de Miran expira en enero, y el presidente podría reconsiderar la nominación y nombrar a Miran para reemplazar a Cook, lo que le permitiría permanecer en la Reserva Federal hasta 2038.

El martes Cook sostuvo que Trump "no tiene la autoridad" para despedirla, y que no está dispuesta a renunciar. "No renunciaré. Seguiré cumpliendo con mi deber de ayudar a la economía estadounidense, como lo he hecho desde 2022".

A través de su abogado, Abbe Lowell —quien también ha tenido clientes como el yerno de Trump, Jared Kushner, y a Hunter Biden—, Cook afirmó que la orden de Trump de despedirla "carece de cualquier procedimiento, fundamento o autoridad legal.

Tomaremos las medidas necesarias para evitar su intento de acción ilegal". (ANSA).