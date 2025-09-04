Lisboa lamenta las 17 víctimas del accidente de funicular mientras comienza la investigación

LISBOA, 4 sep (Reuters) -

Las banderas a media asta en Lisboa el jueves después de que al menos 17 personas murieran y 21 resultaran heridas en el accidente de un funicular

popular entre los turistas, mientras las autoridades portuguesas comenzaban a investigar la causa del accidente. Las dos líneas restantes de la ciudad se cerraron para inspecciones, dijeron las autoridades.

Las imágenes del lugar del accidente mostraban los restos destrozados del funicular amarillo, similar a un tranvía que sube y baja a la gente por una empinada ladera de la capital portuguesa, tendido en el lugar donde se de la vía y contra un edificio, a pocos metros de otro vagón situado al pie de la colina.

Eliane Chaves, una brasileña que vive en Lisboa desde hace 20 años, dijo que pasaba por delante del funicular todos los días.

"Se ha declarado luto nacional. Es muy triste", dijo. "La gente dice que fue una negligencia, pero no lo fue. Lo supervisan a fondo.

Fue un accidente, igual que puede ocurrir un accidente de avión o de coche".

Manuel Leal, líder del sindicato Fectrans, dijo a la televisión local que los trabajadores del ferrocarril Gloria, uno de los símbolos de la ciudad, se habían quejado de problemas con la tensión del cable de arrastre del funicular que dificultaban el frenado, pero era demasiado pronto para decir si esa era la causa del accidente.

La empresa municipal de transporte público Carris aseguró en un comunicado que "se han llevado a cabo todos los protocolos de mantenimiento", incluidos los programas de mantenimiento mensual y semanal y las inspecciones diarias.

Los dos vagones de la línea, cada uno de los cuales puede transportar a unas 40 personas, están sujetos a extremos opuestos de un cable de arrastre con tracción proporcionada por motores eléctricos en los vagones que se contrapesan entre sí.

El vagón que descendía por la pendiente de 265 metros perdió el freno y descarriló en una curva, estrellándose contra un edificio de la esquina.

El vagón situado en la parte inferior de la línea retrocedió un par de metros y aparentemente no sufrió daños, pero los vídeos de los transeúntes mostraban a varios pasajeros saltando por las ventanillas.

La línea, inaugurada en 1885, conecta el centro de Lisboa, cerca de la Plaza de los Restauradores, con el Barrio Alto, famoso por su energética vida nocturna.

La línea Gloria transporta a unos 3 millones de personas al año, según el ayuntamiento.

Las autoridades no identificaron a las víctimas ni revelaron sus nacionalidades, pero dijeron que entre los muertos había algunos extranjeros.

Algunos medios locales informaron de que entre las víctimas había una familia alemana de tres miembros, entre ellos un niño de tres años que sufrió heridas leves, mientras que el padre falleció y la madre resultó gravemente herida.

Portugal, y Lisboa en particular, han experimentado un auge turístico en la última década, con visitantes que abarrotan el popular centro de la ciudad en los meses de verano. (Información de Andrei Khalip, Inti Landauro, Sergio Goncalves; redacción de Charlie Devereux; edición de Alex Richardson; editado en español por Patrycja Dobrowolska)