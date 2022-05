Lisci: "Hay que intentar que sea una noche que recordemos toda la vida"

El entrenador del Levante, Alessio Lisci, se mostró convencido de que podrán conseguir un buen resultado este jueves frente al Real Madrid (21.30 horas) pese a la exigencia del rival y pidió a sus futbolistas que intenten propiciar "una noche" que recuerden "toda la vida" para seguir luchando por conseguir la salvación en Primera.

"El equipo est√° bien, est√° con ganas. Nosotros tenemos que hacer lo que est√° en nuestras manos. Es un momento dif√≠cil, lo sabemos, pero hay que intentar que ma√Īana sea una noche que recordemos toda la vida", manifest√≥ Lisci en la rueda de prensa previa al partido.

Preguntado por c√≥mo afrontar√° la visita al Santiago Bernab√©u, el t√©cnico granota sabe que tendr√° delante a los 'titulares'. "Ancelotti ya lo dijo el otro d√≠a, que contra nosotros iban a jugar sobre todo titulares entre comillas. Porque los que juegan menos minutos en el Real Madrid no se pueden llamar suplentes por el nivel que tienen", a√Īadi√≥.

"Entonces, más o menos, podemos imaginar cuál es la alineación y ya está. No le damos más vueltas porque sabemos que en el Real Madrid -juegue quien juegue- hay jugadores de nivel absoluto e internacional", comentó el preparador del conjunto valenciano.

En relación a su homólogo en el Real Madrid, Lisci dijo que "sobre cualquier palabra sobre Ancelotti". "Ha gaando todo en Europa, a nivel de competiciones nacionales e internacionales tanto como futbolista como entrenador y -sobre todo- durante cuánto tiempo", matizó.

"Lleva muchos a√Īos en los banquillos, Ancelotti se renueva siempre y sigue siendo un entrenador actual. Allegri dijo el otro d√≠a que es como los trajes negros, que nunca pasa de moda", sentenci√≥ sobre su compatriota.

En relaci√≥n a la afici√≥n, Lisci se mostr√≥ muy agradecido. "Lo de la afici√≥n no tiene nombre. El ambiente del otro d√≠a ante la Real hac√≠a tiempo que no lo viv√≠a, llevaba a√Īos sin verlo. Desde los tiempos de la Europa League no se viv√≠a un ambiente as√≠ en nuestro estadio", incidi√≥.

"No es broma, una parte de la victoria del otro día es de ellos (de la afición). De verdad. Están dando un nivel altísimo y les doy las gracias de todo corazón. La afición está dando un nivel increíble", finalizó Lisci.