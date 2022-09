Lista de ganadores de los Premios Emmy 2022

Los angeles (ap) ‚ÄĒ lista de parcial de ganadores de los premios emmy 2022, otorgados el lunes por la academia de las artes y ciencias televisivas.

Serie de comedia: ‚ÄúTed Lasso‚ÄĚ.

Serie de drama: ‚ÄúSuccession‚ÄĚ.

Actor, serie de comedia: Jason Sudeikis, ‚ÄúTed Lasso‚ÄĚ.

Actriz, serie de comedia: Jean Smart, ‚ÄúHacks‚ÄĚ.

Actor, Drama Series: Lee Jung-jae, ‚ÄúSquid Game‚ÄĚ.

Actriz, serie de drama: Zendaya, ‚ÄúEuphoria‚ÄĚ.

Serie limitada o antolog√≠a: ‚ÄúThe White Lotus‚ÄĚ.

Serie de variedades y tertulia: ‚ÄúLast Week Tonight with John Oliver‚ÄĚ.

Actor, serie limitada o pel√≠cula hecha para TV: Michael Keaton, ‚ÄúDopesick‚ÄĚ.

Actriz, serie limitada o pel√≠cula hecha para TV: Amanda Seyfried, ‚ÄúThe Dropout‚ÄĚ.

Actor de reparto, serie de comedia: Brett Goldstein, ‚ÄúTed Lasso‚ÄĚ.

Actriz de reparto, serie de comedia: Sheryl Lee Ralph, ‚ÄúAbbott Elementary‚ÄĚ.

Actor de reparto, serie de drama: Matthew Macfadyen, ‚ÄúSuccession‚ÄĚ.

Actriz de reparto, serie de drama: Julia Garner, ‚ÄúOzark‚ÄĚ.

Actor de reparto, serie limitada o pel√≠cula hecha para TV: Murray Bartlett, ‚ÄúThe White Lotus‚ÄĚ.

Actriz de reparto, serie limitada o pel√≠cula hecha para TV: Jennifer Coolidge, ‚ÄúThe White Lotus‚ÄĚ.

Reality o competencia: ‚ÄúLizzo‚Äôs Watch Out for the Big Grrrls‚ÄĚ.

Programa de humor y variedades: ‚ÄúSaturday Night Live‚ÄĚ.

Para una lista completa visite Emmys.com.