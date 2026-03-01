LA NACION

Lista de ganadores de los Premios Goya del cine español

Lista de ganadores de los Premios Goya del cine español
Lista de ganadores de los Premios Goya del cine españolJoan Mateu Parra - AP

MADRID (AP) — A continuación, la lista de ganadores de la 40a edición de los Premios Goya, que se entregaron el sábado en Barcelona.

Película

“Los domingos”

Dirección

Alauda Ruiz de Azúa, “Los domingos”

Actor

José Ramón Soroiz, “Maspalomas”

Actriz

Patricia López Arnáiz, “Los domingos”

Actor de reparto

Álvaro Cervantes “Sorda”

Actriz de reparto

Nagore Aramburu, “Los domingos”

Dirección novel

Eva Libertad, “Sorda”

Actor revelación

Antonio “Toni” Fernández Gabarre, “Ciudad sin sueño”

Actriz revelación

Miriam Garlo, “Sorda”

Película iberoamericana

“Belén”, Argentina

Película europea

“Sentimental Value” (“Valor sentimental”)

Goya de Honor

Gonzalo Suárez

Goya Internacional

Susan Sarandon

Música original

“Sirât”

Canción original

“Flores para Antonio” de “Flores para Antonio”

Guion original

“Los domingos”

Guion adaptado

“La cena”

Película de animación

“Decorado”

Dirección de producción

“Sirât”

Dirección de fotografía

“Sirât”

Montaje

“Sirât”

Dirección de arte

“Sirât”

Diseño de vestuario

"La cena”

Maquillaje y peluquería

“El cautivo”

Sonido

“Sirât”

Efectos especiales

“Los tigres”

Película documental

“Tardes de soledad”

Cortometraje de ficción

“Ángulo muerto"

Cortometraje documental

“El Santo”

Cortometraje de animación

“Gilbert”

AP
Conforme a
The Trust Project