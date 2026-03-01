Lista de ganadores de los Premios Goya del cine español
MADRID (AP) — A continuación, la lista de ganadores de la 40a edición de los Premios Goya, que se entregaron el sábado en Barcelona.
“Los domingos”
Alauda Ruiz de Azúa, “Los domingos”
José Ramón Soroiz, “Maspalomas”
Patricia López Arnáiz, “Los domingos”
Álvaro Cervantes “Sorda”
Nagore Aramburu, “Los domingos”
Eva Libertad, “Sorda”
Antonio “Toni” Fernández Gabarre, “Ciudad sin sueño”
Miriam Garlo, “Sorda”
“Belén”, Argentina
“Sentimental Value” (“Valor sentimental”)
Gonzalo Suárez
Susan Sarandon
“Sirât”
“Flores para Antonio” de “Flores para Antonio”
“Los domingos”
“La cena”
“Decorado”
“Sirât”
“Sirât”
“Sirât”
“Sirât”
"La cena”
“El cautivo”
“Sirât”
“Los tigres”
“Tardes de soledad”
“Ángulo muerto"
“El Santo”
“Gilbert”