Lista de ganadores de los premios Grammy

Lista parcial de ganadores de los premios Grammy, que en su 64ta edici贸n se entregan el domingo en Las Vegas.

鈥 Mejor interpretaci贸n pop solista: 鈥淒rivers License鈥, Olivia Rodrigo.

鈥 Mejor album pop vocal tradicional: 鈥淟ove for Sale鈥, Tony Bennett y Lady Gaga.

鈥 Mejor 谩lbum dance/electr贸nico: 鈥淪ubconsciously鈥, Black Coffee.

鈥 Mejor album de rock: 鈥淢edicine at Midnight鈥, Foo Fighters.

鈥 Mejor 谩lbum de m煤sica alternativa: 鈥淒addy鈥檚 Home鈥, St. Vincent.

鈥 Mejor 谩lbum de R&B progresivo: 鈥淭able for Two鈥, Lucky Daye.

鈥 Mejor 谩lbum de rap: 鈥淐all Me If You Get Lost鈥, Tyler, the Creator.

鈥 Mejor 谩lbum de jazz vocal: 鈥淪ongwrights Apothecary Lab鈥, Esperanza Spalding.

鈥 Mejor 谩lbum de jazz instrumental: 鈥淪kyline鈥, Ron Carter, Jack DeJohnette y Gonzalo Rubalcaba.

鈥 Mejor 谩lbum de latin jazz: 鈥淢irror Mirror鈥, Eliane Elias con Chick Corea y Chucho Vald茅s.

鈥 Mejor 谩lbum g贸spel: 鈥淏elieve for It鈥, CeCe Winans.

鈥 Mejor album de m煤sica cristiana contempor谩nea: 鈥淥ld Church Basement鈥, Elevation Worship and Maverick City Music.

鈥 Mejor 谩lbum pop latino: 鈥淢end贸鈥, Alex Cuba.

鈥 Mejor 谩lbum latino urbano: 鈥淓l 煤ltimo tour del mundo鈥, Bad Bunny.

鈥 Mejor 谩lbum latino de rock o alternativo: 鈥淥rigen鈥, Juanes.

鈥 Mejor 谩lbum de m煤sica regional mexicana (incluyendo tejana): 鈥淎 mis 80s鈥, Vicente Fern谩ndez.

鈥 Mejor 谩lbum latino tropical: 鈥淪ALSWING!鈥, Rub茅n Blades y Roberto Delgado & Orquesta.

鈥 Mejor 谩lbum de reggae: 鈥淏eauty in the Silence鈥, Soja.

鈥 Mejor 谩lbum hablado: 鈥淐arry On: Reflections for a New Generation from John Lewis鈥, Don Cheadle.

鈥 Mejor 谩lbum de comedia: 鈥淪incerely Louis C.K.鈥, Louis C.K.

鈥 Mejor banda sonora compilada para un medio audiovisual: 鈥淭he United States vs. Billie Holliday鈥.

鈥 Mejor banda sonora para un medio audiovisual (EMPATE): 鈥淭he Queen鈥檚 Gambit鈥, Carlos Rafael Rivera; 鈥淪oul,鈥 Jon Batiste, Trent Reznor y Atticus Ross.

鈥 Productor del a帽o, no cl谩sico: Jack Antonoff.

鈥 Mejor video musical: 鈥淔reedom鈥, Jon Batiste.

鈥 Mejor pel铆cula musical: 鈥淪ummer of Soul鈥.

