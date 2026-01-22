Lista de nominados a los premios Oscar

Lista de nominados a la 98a edición anual de los Premios de la Academia, según se anunció el jueves en Beverly Hills, California. Los Oscar se entregarán el 15 de marzo en Los Ángeles.

Mejor película

- “Bugonia”; “F1”; “Frankenstein”; “Hamnet”; “Marty Supreme”; “One Battle After Another”; “O Agente Secreto” (“El agente secreto”); “Sentimental Value”; “Sinners”; “Train Dreams”

Dirección

- Chloé Zhao, “Hamnet”; Josh Safdie, “Marty Supreme”; Paul Thomas Anderson, “One Battle after Another”; Joachim Trier, “Sentimental Value”; Ryan Coogler, “Sinners”

Actriz

- Jessie Buckley, “Hamnet”; Rose Byrne, “If I Had Legs I’d Kick You”; Renate Reinsve, “Sentimental Value”; Emma Stone, “Bugonia”; Kate Hudson, “Song Sung Blue”

Actor

- Timothée Chalamet, “Marty Supreme”; Leonardo DiCaprio, “One Battle After Another”; Ethan Hawke, “Blue Moon”; Michael B. Jordan, “Sinners”; Wagner Moura, “O Agente Secreto”

Actor de reparto

- Jacob Elordi, “Frankenstein”; Sean Penn, “One Battle After Another”; Stellan Skarsgård, “Sentimental Value”; Benicio del Toro, “One Battle After Another”; Delroy Lindo, “Sinners”

Actriz de reparto

- Elle Fanning, “Sentimental Value”; Inga Ibsdotter LilIeaas, “Sentimental Value”; Amy Madigan, “Weapons”; Wunmi Mosaku, “Sinners”; Teyana Taylor, “One Battle After Another”

Guion original

- “Blue Moon”; “It Was Just an Accident”; “Marty Supreme”; “Sentimental Value”; “Sinners”

Guion adaptado

- “Bugonia”; “Frankenstein”; “Hamnet”; “One Battle after Another”; “Train Dreams”

Cinematografía

- “Frankenstein”; “Marty Supreme”; “One Battle after Another”; “Sinners”; “Train Dreams”

Edición

- “F1”; “Marty Supreme”; “One Battle after Another”; “Sentimental Value”; “Sinners”

Música original

- “Bugonia”; “Frankenstein”; “Hamnet”; “One Battle after Another”; “Sinners”

Canción original

- “Golden” de “Kpop Demon Hunters”; “Train Dreams” de “Train Dreams”; “Dear Me” de “Diane Warren: Relentless”; “I Lied To You” de “Sinners”; “Sweet Dreams Of Joy” de “Viva Verdi!”

Sonido

- “F1”; “Frankenstein”; “One Battle after Another”; “Sinners”; “Sirāt”

Efectos visuales

- “Avatar: Fire and Ash”; “F1”; “Jurassic World Rebirth”; “The Lost Bus”; “Sinners”

Maquillaje y peinado

- “Frankenstein”; “Kokuho”; “Sinners”; “The Smashing Machine”; “The Ugly Stepsister”

Diseño de vestuario

- “Avatar: Fire and Ash”; “Frankenstein”; “Hamnet”; “Marty Supreme”; “Sinners”

Diseño de producción

- “Frankenstein”; “Hamnet”; “Marty Supreme”; “One Battle after Another”; “Sinners”

Casting

- “Hamnet”; “Marty Supreme”; “One Battle after Another”; “The Secret Agent”; “Sinners”

Cortometraje

- “Butcher’s Stain”; “A Friend of Dorothy”; “Jane Austen’s Period Drama”; “The Singers”; “Two People Exchanging Saliva”

Cortometraje animado

- “Butterfly”; “Forevergreen”; “The Girl Who Cried Pearls”; “Retirement Plan”; “The Three Sisters”

Cortometraje documental

- “All the Empty Rooms”; “Armed Only with a Camera: The Life and Death of Brent Renaud”; “Children No More: ‘Were and Are Gone’”; ”The Devil Is Busy"; “Perfectly a Strangeness”

Largometraje documental

- “The Alabama Solution”; “Come See Me in the Good Light”; “Cutting through Rocks”; “Mr. Nobody against Putin”; “The Perfect Neighbor”

Largometraje internacional

- “O Agente Secreto” (“El agente secreto”) de Brasil, “Yek tasadef sadeh” (“Un simple accidente”) de Francia; “Sentimental Value” (“Valor Sentimental”) de Noruega; “Sirât” de España; “Sawt Hind Rajab” (“La voz de Hind Rajab”) de Túnez

Largometraje animado

- “Arco”; “Elio”; “KPop Demon Hunters”; “Little Amélie or the Character of Rain”; “Zootopia 2”