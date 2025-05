Lista de oferentes en subasta de matriz de Citgo se acorta: grupos mejoran términos

Por Marianna Parraga

HOUSTON, 21 may (Reuters) -

Grupos encabezados por afiliadas de Contrarian Funds, Gold Reserve y Vitol están trabajando en la mejora de sus ofertas por la matriz del refinador Citgo Petroleum, de propiedad venezolana, mientras la lista de potenciales oferentes se acorta, dijeron fuentes cercanas a los preparativos.

Los tres consorcios, que compitieron este año por la oferta inicial de la ronda de licitación, han estado en conversaciones con bancos para asegurar financiación para sus ofertas en la subasta organizada por una corte federal en Estados Unidos. También están trabajando en proveer garantías de que serán capaces de ejecutar sus propuestas, lo que se conoce como "certeza de cierre", según las fuentes.

No se espera que un cuarto oferente en la ronda inicial en marzo, una afiliada de Elliott Investment Management, haga una oferta en esta fase, dijo una fuente cercana a la decisión, citando riesgos legales.

El tribunal de Delaware está intentando desde 2017 subastar el activo más preciado de Venezuela en el extranjero para compensar a 16 acreedores con unos US$20.600 millones por impagos de deuda y expropiaciones en el país sudamericano. El Gobierno del presidente Nicolás Maduro ha calificado el proceso como el "robo" de un activo soberano.

El último propietario de Citgo, basada en Houston y que es el séptimo mayor refinador de Estados Unidos, es la estatal petrolera venezolana PDVSA.

Una oferta de US$3700 millones de Red Tree Investments, afiliada de Contrarian Funds, fue elegida en abril por el juez de Delaware Leonard Stark como oferta inicial. La compañía y sus rivales tienen hasta el 28 de mayo para presentar ofertas mejoradas.

Tras la selección de un ganador el 11 de junio, la audiencia final de la subasta de acciones en PDV Holding está programada para el 22 de julio.

Los consorcios aún tienen tiempo para afinar sus ofertas o decidir que no ofertarán. Una corte en Nueva York desestimó esta semana los argumentos de un grupo de empresas que buscaban saltar la fila de acreedores establecida en Delaware. La decisión podría afectar algunas ofertas, según las fuentes. COMPETENCIA FEROZ Una primera ronda de licitación el año pasado no satisfizo a la mayoría de los acreedores registrados en la subasta, a pesar de que el funcionario judicial Robert Pincus, que supervisa la subasta, seleccionó una oferta de US$7300 millones por parte de Amber Energy, filial de Elliott. Pincus, que seleccionó a la firma Evercore como asesora, en esta ocasión seleccionó la oferta menor de Red Tree para iniciar la ronda debido a lo que describió como una mayor certeza de cierre y como mecanismo para fomentar una competencia "robusta". La oferta incluyó US$3000 millones adicionales para liquidar pasivos, principalmente pagos a tenedores de bonos vinculados a Venezuela, y hasta US$1500 millones en notas para cubrir los reclamos de otros acreedores en el proceso, que se emitirían dependiendo del desempeño de Citgo. Red Tree alcanzó por primera vez un acuerdo de pago con los tenedores de un bono venezolano en mora, garantizado con acciones de Citgo. Esto eliminaría un obstáculo clave para distribuir los fondos de la subasta a otros acreedores. La selección de la propuesta de Red Tree como oferta base desató una nueva batalla entre los acreedores. Algunos con prioridad para obtener fondos de la subasta la apoyaron porque asegurarían cobros, mientras que otros más abajo en el orden de prioridad la consideraron demasiado baja y argumentaron que una oferta rival de US$7100 millones del consorcio de Gold Reserve debió haber sido elegida. Si bien el juez Stark ha dejado claro que se debe priorizar el precio sobre la certeza del cierre cuando Pincus recomiende un ganador el próximo mes, el acuerdo de Red Tree con los tenedores de bonos ha impulsado a otros a buscar acuerdos similares. Además, para reforzar la certeza de cierre, los consorcios han recurrido a la banca para estructurar y mejorar la financiación de sus ofertas. Red Tree está intentando mejorar todos los aspectos de su oferta inicial, según una fuente cercana a los preparativos de la compañía, mientras que otros consorcios trabajan para proporcionar una financiación más sólida o una mayor cobertura de los acreedores junior. La compañía tiene "confianza en el precio de la oferta y en la certeza del cierre", afirmó la fuente sobre Red Tree. Red Tree, Gold Reserve, Vitol, Amber Energy y una firma que representa a los tenedores del bono venezolano 2020 declinaron hacer comentarios. Citgo y juntas que supervisan al refinador no respondieron a solicitudes de comentarios. ¿Mal momento? Citgo perdió US$82 millones en el primer trimestre debido a márgenes bajos, marcando el segundo período consecutivo de pérdidas. Su liquidez, un indicador clave para los postores en la subasta, cayó a US$2100 millones a finales de marzo, desde US$3800 millones en diciembre. El beneficio neto de la compañía se desplomó a US$305 millones en 2024, desde unos US$2000 millones el año anterior. El reciente desempeño de la empresa y demandas paralelas que han surgido en tribunales estadounidenses por los mismos activos podrían limitar el tamaño de las ofertas en esta ronda, según analistas. Abogados que representan a Venezuela están luchando en Delaware para que se establezca un precio mínimo, de modo que los activos de Citgo no terminen siendo subastados por una fracción de su valor, que los asesores de la subasta calcularon entre US$11.000 millones y US$13.000 millones. La complejidad del proceso de venta podría hacer difícil que Pincus establezca criterios de evaluación claros que sean aceptados por el juez y la mayoría de los acreedores, lo que podría generar nuevas disputas y retrasos. El ganador de la subasta debe recibir aprobación del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que ha protegido a Citgo de los acreedores en años recientes. (Reporte de Marianna Parraga)