Lista del primer ministro iraquí logra "importante victoria" en elecciones generales, según entorno

La lista del primer ministro iraquí, Mohamed Shia al Sudani, obtuvo una gran victoria en el Parlamento tras las elecciones del martes, declararon este miércoles fuentes próximas de la alianza a AFP.

La lista chiita "coalición para la reconstrucción y el desarrollo" obtuvo una "importante victoria" en los comicios del martes, seguidos de cerca por Irán y Estados Unidos, afirmó un funcionario cercano al primer ministro.

Otras dos fuentes indicaron que la alianza se convirtió en el principal bloque del hemiciclo, con unos 50 escaños.

La comisión electoral del país anunciará los primeros resultados oficiales del escrutinio a lo largo de la tarde. Son las sextas elecciones que se celebran en el país desde la caída de Sadam Husein en 2003.

Sudani, que busca un segundo mandato, se impuso en la escena política tras su llegada al poder hace tres años arropado por una alianza de grupos proiraníes.

Los iraquíes votaron el martes para elegir al Parlamento de 329 escaños y la tasa de participación superó el 55%, más que el 41% registrado en 2021, indicó la comisión electoral.

Las elecciones abren la vía al nombramiento de un nuevo presidente, un puesto mayoritariamente honorífico reservado a un kurdo, y de un primer ministro, tradicionalmente chiita.

Un sunita ocupará el puesto de presidente del Parlamento, según marca la convención.

Dado que es imposible que una sola lista obtenga la mayoría absoluta, Sudani, si se confirma su victoria, tendrá que formar una coalición para garantizar su reelección.

En los Parlamentos anteriores, los partidos de la mayoría chiita llegaron a acuerdos de compromiso para trabajar juntos y formar un gobierno.

ak-rh/jsa/sag/pb