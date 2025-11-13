Lista parcial de ganadores del Latin Grammy 2025
- 1 minuto de lectura'
La parcial de ganadores de los Latin Grammy otorgados el jueves por LA NACION en Las Vegas.
POP
—Mejor álbum pop contemporáneo: “¿Y ahora qué?”, Alejandro Sanz.
—Mejor álbum pop tradicional: “Bogotá”, Andrés Cepeda.
—Mejor canción pop: “El Día del Amigo”, Rafa Arcaute, Gino Borri, CA7RIEL, Ulises Guerriero, Amanda Ibáñez, Vicente Jiménez y Federico Vindver, compositores (CA7RIEL & Paco Amoroso).
ELECTRÓNICA
—Mejor interpretación de música electrónica latina: “Veneka”, Rawayana y Akapellah.
URBANA
—Mejor fusión/interpretación urbana: “Dtmf”, Bad Bunny.
—Mejor interpretación de reggaetón: “Voy A Llevarte Pa Pr”, Bad Bunny.
—Mejor canción de rap/hip hop: “Fresh”, Trueno, compositor (Trueno).
ROCK
—Mejor álbum de rock: “Novela”, Fito Paez.
—Mejor canción de rock (empate): “La torre”, RENEE, compositora (RENEE); “Sale el sol”, Fito Paez, compositor (Fito Paez).
—Mejor álbum de pop/rock: “Ya es mañana”, Morat.
—Mejor canción pop/rock: “Desastres fabulosos”, Conociendo Rusia, Jorge Drexler y Pablo Drexler, compositores (Jorge Drexler, Conociendo Rusia).
ALTERNATIVA
—Mejor álbum de música alternativa: “Papota”, CA7RIEL & Paco Amoroso.
—Mejor canción alternativa: “#Tetas”, Paco Amoroso, Rafa Arcaute, Gino Borri, CA7RIEL, Gale, Vicente Jiménez “Vibarco” y Federico Vindver, compositores (CA7RIEL & Paco Amoroso).
TROPICAL
—Mejor álbum de salsa: “Fotografías”, Rubén Blades y Roberto Delgado & Orquesta.
—Mejor álbum de cumbia/vallenato: “El último Baile”, Silvestre Dangond y Juancho De La Espriella.
—Mejor álbum de merengue y/o bachata: “Novato Apostador”, Eddy Herrera.
—Mejor álbum tropical contemporáneo: “Puñito de Yocahú”, Vicente García.
—Mejor canción tropical: “Si antes te hubiera conocido”, Edgar Barrera, Andres Jael Correa Ríos y Karol G, compositores (Karol G).
CANTAUTOR
—Mejor álbum cantautor: “Cancionera”, Natalia Lafourcade.
—Mejor canción cantautor: “Cancionera”, Natalia Lafourcade, compositora (Natalia Lafourcade).
REGIONAL MEXICANA
—Mejor álbum de música banda: “4218”, Julión Álvarez y su Norteño Banda.
—Mejor álbum de música tejana: “Bobby Pulido & Friends Una Tuya y Una Mía (Vol.1/En Vivo)”, Bobby Pulido.
—Mejor álbum de música norteña: “La Lotería”, Los Tigres Del Norte.
—Mejor canción regional mexicana: “La Lotería”, Luciano Luna, compositor (Los Tigres Del Norte).
INSTRUMENTAL
—Mejor álbum instrumental: “Y El Canto De Todas”, Rafael Serrallet con Lviv Philharmonic Orchestra.
TRADICIONAL
—Mejor álbum folclórico: “Joropango”, Kerreke, Daniela Padrón.
—Mejor álbum de tango: “En Vivo 20 Años”, Tanghetto.
—Mejor álbum de música flamenca: “Flamencas”, Las Migas.
—Mejor canción de raíces: “Aguacero”, Luis Enrique Mejia, Fernando Osorio y Rodner Padilla, compositores (Luis Enrique, C4 Trío).
JAZZ
—Mejor álbum de jazz latino/jazz (empate): “Hamilton de Holanda Trío - Live In NYC”, Hamilton De Holanda; “Cuba & Beyond”, Chucho Valdés y Royal Quartet.
CRISTIANA
—Mejor álbum cristiano (en español): “Legado”, Marcos Witt.
—Mejor álbum cristiano (en portugués): “Memóri4s (Ao Vivo)”, Eli Soares.
LENGUA PORTUGUESA
—Mejor álbum de pop contemporáneo en lengua portuguesa: “Caju”, Liniker.
—Mejor álbum de rock o música alternativa en lengua portuguesa: “O Mundo Dá Voltas”, Baianasystem.
—Mejor interpretación urbana en lengua portuguesa: “Caju”, Liniker.
—Mejor álbum de samba/pagode: “Sorriso Eu Gosto No Pagode Vol.3 - Homenagem Ao Fundo De Quintal (Gravado Em Londres)”, Sorriso Maroto.
—Mejor álbum de música popular brasileña/música afro portuguesa brasileña: “Um Mar Pra Cada Um”, Luedji Luna.
—Mejor álbum de música sertaneja: “José & Durval”, Chitãozinho & Xororó.
—Mejor álbum de música de raíces en lengua portuguesa: “Dominguinho”, João Gomes, Mestrinho y Jota.pê.
—Mejor canción en lengua portuguesa: “Veludo Marrom”, Liniker, compositor (Liniker).
NIÑOS
—Mejor álbum de música latina para niños: “Los Nuevos Canticuentos”, Canticuentos.
CLÁSICA
—Mejor álbum de música clásica: “Kaleidoscope - Contemporary Piano Music By Female Composers From Around The World”, Isabel Dobarro; Javier Monteverde, productor.
—Mejor obra/composición clásica contemporánea: “Revolución Diamantina - Act I: The Sounds Cats Make, Act II: We Don’t Love Each Other, Act III: Borders And Bodies, Act IV: Speaking The Unspeakable”, Gabriela Ortiz, compositora (Gustavo Dudamel, Los Angeles Philharmonic y Los Angeles Master Chorale).
ARREGLO
—Mejor arreglo: “Camaleón”, Cesar Orozco, arreglista (Cesar Orozco y Son Ahead).
DISEÑO DE EMPAQUE
—Mejor diseño de empaque: “Cuarto Azul”, Christian Molina, director de arte (Aitana).
COMPOSICIÓN
—Compositor del año: Edgar Barrera.
PRODUCCIÓN
—Mejor ingeniería de grabación para un álbum: “Cancionera”, Jack Lahana, ingeniero; Jack Lahana, mezclador; Bernie Grundman, ingeniero de masterización (Natalia Lafourcade).
—Productor del año (empate): Rafa Arcaute y Federico Vindver; Nico Cotton.
VIDEO
—Mejor video musical versión corta: “#Tetas”, CA7RIEL & Paco Amoroso.
—Mejor video musical versión larga: “Papota (Short Film)”, CA7RIEL & Paco Amoroso.
- 1
Billetera mata rival: ¿por qué el campeón del mundo solo juega amistosos “chatarra”?
- 2
El juicio de los Cuadernos se hará ahora dos veces por semana y los jueces pidieron la sala donde se condenó a las Juntas Militares
- 3
Alejandro Fantino se sometió a una cirugía y espera una larga recuperación: “No veo la hora de volver a jugar al tenis”
- 4
Furor en el mundo: es productor y siembra 3000 hectáreas de un cultivo que hace volar a los aviones