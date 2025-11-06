"Listo para todo", dice Norris ante pronósticos de lluvia en el GP de Brasil

El líder del campeonato mundial de Fórmula 1, el británico Lando Norris, de la escudería McLaren, dijo este jueves "estar listo para todo" frente a los pronósticos de lluvia en el Gran Premio de Brasil de este fin de semana.

Norris, de 25 años, llega a Interlagos ubicado en el primer puesto de la clasificación de pilotos con 357 puntos, uno más que su compañero de equipo, el australiano Oscar Piastri; luego de retomar el liderato con su victoria del pasado 26 de octubre en el Gran Premio de México.

"Es claro que espero tener otro fin de semana como el de México, aunque será complicado", dijo en el "Media Day". "Espero ser fuerte (...), pero nunca se sabe con el clima y las condiciones aquí. Las cosas pueden ir en cualquier dirección", agregó.

En ese sentido, Norris manifestó que "la expectativa es estar listo para todo, lluvia, sol, frío, lo que sea".

Resaltó, sin embargo, que "es más simple para todos cuando no llueve".

Norris obtuvo en México su sexto triunfo de la temporada de la F1 tras los conquistados en Australia, Mónaco, Austria, Gran Bretaña y Hungría, con lo que tomó el liderato por primera ocasión desde abril. Dominando de punta a punta, rompió una racha de cinco carreras sin ganar.

"Ya veremos a final de año. De momento, nada ha cambiado. Me siento igual", indicó al ser consultado sobre sus aspiraciones de llevarse un primer campeonato mundial.

Campeón en las últimas cuatro temporadas, la última por delante del propio Norris en la clasificación de pilotos, el neerlandés Max Verstappen, de Red Bull, ocupa el tercer lugar, a 36 unidades del británico. Se mantiene así como una amenaza al dominio de los monoplazas de McLaren.

"Nada ha cambiado", insistió Norris en referencia a la presión de Verstappen, que el año pasado ganó el GP de Brasil bajo un torrencial aguacero.

erc/ag