¿Listos para un viaje al 'parque'? Snowboard toma protagonismo en los Juegos Olímpicos de Invierno

Los orígenes del snowboard se remontan a la Navidad de 1965, cuando un ingeniero llamado Sherman Poppen unió dos esquíes para darles a sus hijas algo que hacer. Lo llamó un "snurfer" y comenzó a venderlo al año siguiente.

Jake Burton llegó, refinó el juguete y ayudó a convertir el snowboard en un deporte de mercado masivo. En el camino, superestrellas como Shaun White y Chloe Kim redefinieron lo que se podía hacer en el aire y el deporte siempre se está reinventando en términos de trucos.

¿Qué esperar con la llegada de los Juegos Olímpicos de Invierno?

De qué se trata

Hay tres modalidades de snowboard en lo que se llama el parque (halfpipe, slopestyle y big air) y dos más que involucran carreras (snowboardcross y slalom gigante paralelo). Los concursos del parque son el núcleo del deporte. Se trata de competiciones con jueces, que incluyen calificaciones y finales donde los deportistas reciben puntos de acuerdo con la complejidad de los trucos y la altura que alcanzan. El snowboardcross es una forma ruda de carrera de cuatro en línea por una pista sinuosa y el slalom gigante paralelo es lo más cercano que este deporte tiene al esquí alpino.

A quién observar

Kim busca un tercer título consecutivo, algo sin precedentes en el halfpipe. En el lado masculino, el mejor competidor que se interpone en el camino del intento de bicampeonato del japonés Ayumu Hirano en el pipe es el australiano Scotty James. Esther Ledecka de la República Checa es considerada la mejor de la historia, campeona defensora en el slalom gigante paralelo. El estadounidense Red Gerard, campeón de slopestyle en 2018, está en buena forma y busca regresar al podio después de terminar cuarto en China.

Sedes y fechas

Toda la acción se lleva a cabo en Livigino Snow Park con el big air del 5 al 9 de febrero, el slalom gigante paralelo el 8 de febrero, el halfpipe del 11 al 13 de febrero, el snowboardcross el 13 y 15 de febrero y el slopestyle del 16 al 18 de febrero.

Momentos memorables

Este deporte realmente se puso en el mapa cuando el trío estadounidense de Ross Powers, Danny Kass y JJ Thomas arrasó con el podio del halfpipe en 2002 en los Juegos de Salt Lake. El deporte luego perteneció a White, cuyo tercer oro en 2018 en una estrecha victoria sobre Hirano se destaca como uno de los concursos más dramáticos que se hayan visto. White se retiró después de terminar cuarto en una emotiva despedida en los Juegos de 2022.

Datos curiosos

Los Juegos Olímpicos añadieron el snowboard al programa en 1998. Uno de sus primeros campeones, Ross Rebagliati, encajó perfectamente en el estereotipo de los snowboarders irreflexivos y desenfadados cuando le quitaron su medalla tras dar positivo por cannabis, una decisión que fue revocada en apelación.

