Literatura: boom de audiolibros en Italia
Son cada vez más populares, y estimulan la lectura de obras en papel
En promedio, el año pasado se escucharon 3,2 audiolibros por persona, Audible Compass 2025, estudio realizado por Verian para Audible, que confirma al audio entertainment como uno de los fenómenos culturales y mediáticos más dinámicos de los últimos años.
En Italia lideran la narrativa literaria (46%) y los títulos de misterio y thriller (46%), un género que concentra las preferencias en todos los países analizados (44%).
Les siguen ciencia ficción y fantasía (40%), crime y romance (ambos con 37%) y comedia (36%).
En Francia, el género favorito es el crime (40%), que también conquista a muchos alemanes (45%). En España, en cambio, destaca la pasión por la ciencia ficción y la fantasía (41%) y por la novela histórica en formato audio (39%), en empate con el crime y la comedia.
Más del 90% de franceses, alemanes, italianos y españoles coincide en que los audiolibros son una forma de entretenimiento de calidad y un aliado del relax cotidiano, y el 90% considera que son una buena herramienta para aprender cosas nuevas.
La escucha se realiza mayormente en el hogar (72%, frente al 45% fuera de casa), con diferencias por país: en Alemania y España se escuchan para conciliar el sueño (34% y 25%). Para los franceses, son una alternativa de entretenimiento lejos de las pantallas (24%); y para los italianos, un compañero constante a lo largo del día (25%).
En todos los países, la elección de qué escuchar está guiada por el género (86%), la temática (83%) y la voz narradora (82%).
También se fortalece el vínculo entre escucha y lectura: en Italia, quienes escucharon un audiolibro en los últimos doce meses leyeron al menos un libro (86%), seguidos por España (85%), Alemania (78%) y Francia (72%).
Siete de cada diez entrevistados aseguran que escuchar audiolibros incrementó su lectura, tanto en papel como en formato digital, y el 66% afirma que, tras escuchar un título, va a la librería a comprar su versión impresa.
Para el 87%, el audio sirve para descubrir títulos y géneros que de otro modo no leerían, con un pico en España (94%).
Además, los oyentes se muestran como consumidores culturales muy activos: el 84% ve películas y series en streaming, el 81% consume redes sociales en video, el 70% escucha podcasts y el 43% series de audio.
El 79% declara haber escuchado un contenido en audio tras apreciarlo previamente en otro formato (series, películas o novelas gráficas).
Escuchar relaja (70%), ayuda a desconectarse de las preocupaciones (68%) y, para el 60%, contribuye a la salud mental, con españoles e italianos a la cabeza.
Entre los padres italianos con hijos menores de 18 años, el audio se percibe como un apoyo valioso para el entretenimiento (44%), la educación (38%), el tiempo sin pantallas (36%) y el enriquecimiento del vocabulario (35%). (ANSA).