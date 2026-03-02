Literatura: Isabel Allende y su nuevo libro, más que memorias

La obra es mucho más que un libro de memorias. La autora chilena explora el vínculo profundo que la une a la escritura y reivindica su dimensión existencial antes que profesional. Se trata de un recorrido íntimo que entrelaza recuerdos personales con reflexiones sobre el oficio de narrar: la inspiración, la disciplina y el delicado arte de construir historias.

Allende repasa los momentos que marcaron su identidad literaria, comenzando por aquella carta dirigida a su abuelo moribundo, iniciada en el exilio el 8 de enero de 1981, germen de "La casa de los espíritus", la novela que la consagró internacionalmente.

Desde entonces, cada 8 de enero inicia un nuevo proyecto literario, fiel a un ritual que ya es parte de su leyenda personal.

Con una franqueza luminosa, el libro aborda también el dolor por la pérdida de su hija y la decisión de volver a escribir, experiencia que relató en "Paula". En esta nueva obra, memoria y oficio se entrelazan en una narración que combina autobiografía y taller literario.

La autora de "Inés del alma mía", hoy de 83 años, no solo cuenta historias: revela las claves de su proceso creativo.

"Escribir no es solo un oficio, sino una forma de vida, una pasión capaz de transformar nuestra realidad y la que nos rodea", sostiene, al tiempo que sugiere el poder transformador de la narrativa.

"La literatura es mágica: construir una historia es un proceso misterioso, orgánico, instintivo", afirma Allende, evocando una relación casi sagrada con la escritura. "Cuando escribo, entro en la dimensión de los sueños, de la intuición, de las premoniciones.

Debo rendirme y dejar que los personajes hagan lo que deben y que la historia se cuente sola".

"La soledad me permite recordar, escuchar voces, tener visiones. Cuanto más silencio hay, más veo y más escucho", añade la autora de "Eva Luna".

"A veces me visitan espíritus —o tal vez musas—, lo siento como un escalofrío en la nuca. Cuando escribo, me convierto en médium. Para mí la escritura no es una elección, es una dependencia", añade.

Entre anécdotas y confesiones, Allende comparte éxitos, errores y aprendizajes. Ofrece además una suerte de guía práctica para escritores: cómo nace una historia, cómo encontrar la voz narrativa, cómo construir personajes y hasta cómo elegir la primera frase. Todo con una invitación directa a no temerle a la página en blanco y a adentrarse en el universo creativo.

La autora de "Largo pétalo de mar" tampoco elude asuntos de actualidad, como la censura y las nuevas restricciones que afectan a la narrativa contemporánea.

Nacida en Perú y criada en Chile, la escritora en español más leída del mundo —con más de 80 millones de ejemplares vendidos— recibió en 2014 la Medalla Presidencial de la Libertad de manos del entonces presidente estadounidense Barack Obama, y en 2018 la Medalla por Contribución Destacada a las Letras Estadounidenses otorgada por la National Book Foundation.

Semanas después de la publicación del libro, el 29 de abril, Amazon Prime Video estrenará en más de 240 países la primera serie en español basada en su novela debut, "La casa de los espíritus". (ANSA).