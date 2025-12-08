Litigio financiero entre Cardiff y Nantes por muerte de Sala llega a tribunal francés

La justicia francesa debe examinar este lunes el pedido de reparación financiera exigido por el club británico Cardiff City al francés Nantes por la muerte del futbolista argentino Emiliano Sala en un accidente de avión en 2019.

El delantero falleció a los 28 años cuando sobrevolaba el Canal de la Mancha para comenzar con su nuevo equipo, Cardiff City, tras su traspaso por el Nantes. Sala no llegó a debutar con su nuevo club.

El club galés acudió en 2023 al tribunal de Comercio de Nantes, en el oeste de Francia, para reclamar una reparación en concepto de pérdidas de ingresos y otros perjuicios sufridos debido al fallecimiento del jugador.

El Cardiff reclama en especial una reparación por las pérdidas financieras y de reputación que ha supuesto su descenso de la primera a la segunda división inglesa.

"Esta audiencia marca una nueva etapa hacia la revelación de la verdad en este caso, y para reforzar la responsabilidad en el mundo del fútbol" y "proteger su integridad", declaró en un comunicado a AFP el Cardiff City Football Club (CCFC).

El club galés defiende que el FC Nantes era, a través de su agente Willie McKay, el organizador del vuelo privado que le costó la vida al jugador.

Pese a que el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) consideró en 2022 que el traspaso ya era efectivo en el momento del accidente, la cuestión se centra ahora en la organización de ese vuelo.

Por su parte, el Nantes cuestiona "la existencia de una falta, un vínculo de causalidad entre las hipotéticas faltas y el perjuicio, y también el perjuicio", afirmó a AFP el entorno de Waldemar Kita, su presidente.

En 2023, el tribunal de fútbol de la FIFA ordenó al Cardiff pagar al Nantes el saldo del traspaso del jugador argentino, es decir, unos 11.000.000 de euros (US$12,8 millones) de un total de 17.000.000 de euros (US$19,8 millones).

