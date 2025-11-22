Litigio Mbappé-PSG: ¿cuál es la lógica jurídica de las cantidades reclamadas?

En el inicio de esta semana, una audiencia ante la justicia laboral francesa permitió conocer detalles de las cantidades astronómicas que Kylian Mbappé y su exequipo París Saint-Germain se reclaman mutuamente.

El PSG pide a Mbappé US$440.000.000 (US$509.000.000) mientras que el ahora atacante del Real Madrid solicita US$263.000.000 (US$302.000.000).

Ambas cantidades pueden parecer vertiginosas, pero responden a baremos y cálculos detallados.

¿Qué reclama Mbappé?

Los representantes de Mbappé señalaron el lunes que la indemnización solicitada de US$263.000.000 se ha calculado mediante "la aplicación estricta de los textos y baremos en vigor en el Código de Trabajo".

"Kylian Mbappé, aunque sea Kylian Mbappé, debe ser considerado un asalariado como cualquier otro, protegido por los mismos derechos", defendió Delphine Verheyden, una de las abogadas del astro del Real Madrid.

"Hay que pagar una indemnización como preaviso, las vacaciones correspondientes, una indemnización legal por despido en función de la antigüedad del jugador y una indemnización por daños y perjuicios por despido sin causa real y grave", explicó otra abogada del jugador, Frédérique Cassereau.

En total, estos cálculos suponen US$130.600.000 (US$150.400.000) del total de lo reclamado.

A ello se suma que Mbappé no ha renunciado a su intención inicial de obtener de su anterior club los US$55.000.000 (US$63.300.000) por salarios y otras primas no percibidas entre abril y junio de 2024.

"Si el PSG, ante las diferentes comisiones disciplinarias, hubiera aceptado pagar los US$55.000.000 como se le pidió, nos hubiéramos quedado ahí. Fue el club el que quiso ir ante el tribunal laboral, con las reglas del código laboral que se aplican ahí", insistió Delphine Verheyden.

Como consecuencia de ello, los US$55.000.000 se han convertido ahora en más de US$60.000.000 al aplicar un 10% en concepto de vacaciones debidas.

A ello se añaden distintas cantidades por otras cuestiones: acoso moral, ejecución desleal del contrato y la violación de la obligación de garantizar la seguridad y la salud", enumera Cassereau.

En total el coste global del segundo grupo de cantidades se eleva a US$133.150.000 (US$153.300.000).

. ¿Qué reclama el PSG?

Por su parte, el PSG reclama US$440.000.000 a su exempleado.

En primer lugar se alude como justificación a la negociación del año opcional para la temporada 2024-2025, que se incluyó cuando el contrato de Mbappé por el PSG se renovó en 2022.

"El jugador actuó ahí de manera desleal, ocultando durante casi once meses, entre julio de 2022 y junio de 2023, su decisión de no renovar su contrato, privando así al club de toda posibilidad de organizar un traspaso", estimó el lunes el club.

El PSG se apoya para defender esta tesis en un correo de Mbappé, con fecha de 15 de julio de 2022 y finalmente enviado en junio de 2023, en el cual el futbolista informa a su empleador de que no desea cumplir ese tercer año opcional de contrato.

"Estimamos que el contrato no fue negociado ni ejecutado de buena fe por el jugador, que dio muestra de comportamiento desleal y por lo tanto generó un perjuicio considerable al club", explicó Renaud Semerdjian, uno de los abogados del club parisino.

Para reparar ese perjuicio, el club reclama al jugador US$180.000.000, que coincide con la cantidad que se pagó en su día al Mónaco para contratarle.

"Es una cantidad en un baremo bajo", precisan los representantes legales del PSG, "ya que el Real Madrid había hecho una oferta por US$200.000.000 y un club saudita hizo otra por US$300.000.000".

Además, el PSG reclama otros US$180.000.000 alegando que si hubiera sabido a mediados de 2022 que Mbappé había decidido no cumplir el tercer año de aquel contrato, los términos del mismo hubieran sido diferentes y se hubiera podido organizar antes un eventual traspaso a otro club, principalmente europeo, según comunicaron los abogados del club.

A esa cantidad se añade la petición de US$60.000.000 (US$69.000.000) por "deslealtad" respecto a un acuerdo que habrían cerrado las dos partes en agosto de 2023 y en el que Mbappé, que niega los términos del mismo, aceptaba una reducción de remuneración si decidía irse con la carta de libertad al término del contrato.

Otros US$20.000.000 (US$23.000.000) son reclamados en concepto de perjuicio en términos de imagen por ese conflicto.

