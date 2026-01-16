Lituania afirma que Rusia estuvo detrás de un intento de incendio provocado en 2024

VILNA, 16 ene (Reuters) -

La inteligencia militar rusa ⁠GRU fue ⁠responsable de un intento de ataque incendiario en ⁠2024 ‌contra ​una planta en Lituania que ​suministra escáneres de ondas ‌de radio al ‌ejército de Ucrania, ​dijeron el viernes responsables lituanos.

Seis ciudadanos de España, Colombia, Cuba, Rusia y Bielorrusia fueron acusados por el incidente ⁠y el grupo también había intentado ​ataques similares en Polonia, Rumanía y República Checa, dijeron la policía y los fiscales.

"Un grupo de personas residentes ⁠en Rusia, conectadas con el GRU ​ruso, coordinaron los crímenes y dieron órdenes a ‍los ejecutores", dijo a la prensa el subjefe de la policía criminal lituana, Saulius Briginas. (Información de Andrius ​Sytas; edición de Terje Solsvik y Anna Ringstrom; editado en español ‍por Benjamín Mejías Valencia)