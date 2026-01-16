Lituania afirma que Rusia estuvo detrás de un intento de incendio provocado en 2024
VILNA, 16 ene (Reuters) -
La inteligencia militar rusa GRU fue responsable de un intento de ataque incendiario en 2024 contra una planta en Lituania que suministra escáneres de ondas de radio al ejército de Ucrania, dijeron el viernes responsables lituanos.
Seis ciudadanos de España, Colombia, Cuba, Rusia y Bielorrusia fueron acusados por el incidente y el grupo también había intentado ataques similares en Polonia, Rumanía y República Checa, dijeron la policía y los fiscales.
"Un grupo de personas residentes en Rusia, conectadas con el GRU ruso, coordinaron los crímenes y dieron órdenes a los ejecutores", dijo a la prensa el subjefe de la policía criminal lituana, Saulius Briginas.