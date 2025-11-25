Lituania.- Bielorrusia insta a Lituania a negociar el regreso de sus 1.800 camiones varados en la frontera

MADRID, 25 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

Las autoridades de Bielorrusia han instado a sus homólogas lituanas a solucionar la crisis fronteriza que mantiene 1.800 vehículos de carga con matrícula del país báltico varados en el lado bielorruso de la frontera, una medida que Minsk insiste en que está motivada por motivos de seguridad.

El ministro de Asuntos Exteriores de Bielorrusia, Maxim Rizhankov, ha acusado este martes desde Moscú a las autoridades lituanas de negarse a negociar la vuelta de todos estos vehículos y ha sugerido que esta cerrazón estaría relacionada con las presiones que llegan desde Washington y Bruselas, recoge la agencia Belta.

"Si estos políticos escucharan las opiniones de sus ciudadanos y su permanencia en el cargo dependiera de ello, iniciarían negociaciones de inmediato como proponemos y regularían todas las relaciones en la frontera", ha valorado.

A finales de octubre, Lituania cerró los pasos fronterizos de Medininkai y Salcininkai hasta el 30 de noviembre en represalia por el aumento del contrabando aéreo de tabaco desde Bielorrusia. En respuesta, Minsk ha retenido en la frontera más de 1.000 vehículos de carga con matrícula lituana, alegando motivos de seguridad.

El Gobierno lituano decidió el miércoles de la semana pasada seguir la recomendación de la Comisión de Seguridad Nacional (NSK) y reabrió la frontera. Un día más tarde, el tráfico aéreo en el aeropuerto de la capital, Vilna, quedó interrumpido durante varias horas por la presencia de varios globos meteorológicos.