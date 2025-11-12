Lituania.- Bielorrusia minimiza el no de Lituania a tratar la reapertura de fronteras: "Eso es lo que dicen a la prensa"

MADRID, 12 Nov. 2025 (Europa Press) -

El ministro de Asuntos Exteriores de Lituania, Maxim Rizhenkov, ha restado importancia a la respuesta negativa de su par lituano, Kestutis Budrys, a la propuesta del presidente Alexander Lukashenko de sentarse a negociar la reapertura de la frontera, cerrada por Vilna por el lanzamiento de globos con contrabando.

"Eso es lo que dijo a la prensa, pero eso no significa que no vaya a haber una conversación", ha reaccionado este miércoles el ministro bielorruso de Exteriores, quien ha explicado que será su cartera a partir de ahora la encargada de llevar a cabo las gestiones oportunas para "resolver rápidamente" esta situación.

"La situación ya ha sobrepasado con creces la autoridad de los servicios fronterizos autorizados de nuestros dos países", ha explicado Rizhenkov, quien ha informado de que están a la espera de una respuesta por parte de Lituania.

El país báltico se ha negado a cualquier tipo de negociación para reabrir los dos pasos fronterizos que cerró de manera unilateral a finales de octubre hasta que Bielorrusia no ataje el problema de los globos con contrabando que se lanzan desde su territorio y que ya han obligado a cerrar su espacio aéreo por seguridad.

Aún con todo, Rizhenkov ha señalado que confía en que la parte lituana responda "positivamente" a las propuestas bielorrusas —las cuales no ha especificado— y actúe en intereses de sus ciudadanos y empresarios, que son quienes "actualmente sufren las consecuencias de estas medidas unilaterales", recoge la agencia Belta.

A finales de octubre, Lituania cerró dos pasos fronterizos hasta finales de noviembre en represalia por el aumento del contrabando desde Bielorrusia, que llegó incluso a interrumpir el tráfico aéreo y el cierre del aeropuerto de Vilna.

En respuesta, Minsk tiene retenidos de la frontera más de 1000 vehículos de carga con matrícula lituana alegando motivos de seguridad. En las últimas horas, Vilna ha vuelto a protestar ante los representantes bielorrusos en el país por la supuesta inacción de sus autoridades a la hora de atajar el problema del contrabando.