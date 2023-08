VILNA, 16 ago (Reuters) - El gobierno lituano dijo el miércoles que decidió cerrar dos de los seis pasos fronterizos del país con Bielorrusia debido a "circunstancias geopolíticas", semanas después de que mercenarios rusos del Wagner Group se refugiaran en el país.

El gobierno no detalló las circunstancias ni las amenazas en sus explicaciones sobre el cierre a partir del viernes de los dos pasos rurales, que no son usados por vehículos comerciales.

En las últimas semanas, las autoridades lituanas han disuadido a sus ciudadanos de viajar a Bielorrusia, estrecho aliado de Rusia, colocando carteles en las fronteras que decían: "No arriesgue su seguridad: no viaje a Bielorrusia. Puede que no regrese".

La vecina Polonia ha cerrado este año todos los pasos fronterizos con Bielorrusia menos uno, tras el encarcelamiento de un periodista de origen polaco y las expulsiones de diplomáticos polacos.

Letonia, tercer país de la Unión Europea fronterizo con Bielorrusia, tiene dos pasos operativos. El Ministro de Defensa letón ordenó el martes al ejército que ayude a vigilar la frontera, tras casi 100 intentos de inmigrantes ilegales de cruzar desde Bielorrusia en 24 horas.

Polonia anunció la semana pasada planes para desplazar 10.000 soldados adicionales a la frontera con Bielorrusia para apoyar a los guardias existentes.

En 2021, Letonia, Polonia y Lituania se enfrentaron a una crisis de inmigración cuando miles de personas, en su mayoría procedentes de Oriente Próximo y África, empezaron a cruzar desde Bielorrusia.

Los migrantes siguen apareciendo en las fronteras, en un número mucho menor.

