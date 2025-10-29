Lituania cierra la frontera con Bielorrusia hasta el 30 de noviembre tras incidentes de globos

VILNA, 29 oct (Reuters) -

Los pasos fronterizos entre Lituania y Bielorrusia permanecerán cerrados para la mayoría de los viajeros hasta finales de noviembre en respuesta a las recientes perturbaciones del espacio aéreo provocadas por globos de contrabandistas, según informó el miércoles el Gobierno del país báltico.

La primera ministra lituana, Inga Ruginiene, dijo que los globos de los contrabandistas de cigarrillos, que han provocado el cierre de cinco aeropuertos este mes, son una forma de ataque híbrido y que su país empezará a derribarlos.

Lituania ha decidido mantener cerrados sus dos puestos de control en la frontera con Bielorrusia, según informó el gabinete el miércoles.

"Entendemos que esto supondrá un inconveniente para nuestros ciudadanos y empresas, y lo lamentamos, pero nos tomamos la seguridad muy en serio", dijo Ruginiene en una reunión del Gobierno.

Las excepciones son para los diplomáticos, los ciudadanos de los países de la Unión Europea y la OTAN y de Ucrania que salgan de Bielorrusia, el tránsito hacia el exclave occidental ruso de Kaliningrado y los extranjeros con visados humanitarios de Lituania, dijo el Gobierno.

El presidente bielorruso, Alexander Lukashenko, dijo que el cierre de la frontera por Lituania era una "estafa disparatada" y acusó a Occidente de librar una guerra híbrida contra Bielorrusia y Rusia que daba paso a una nueva era de división alambrada. (Información de Andrius Sytas; Edición de Terje Solsvik y Emelia Sithole-Matarise; edición en español de Paula Villalba)