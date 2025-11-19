Lituania cree que se reabrirá pronto la frontera después de que Bielorrusia haya reducido el contrabando

MADRID, 19 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

El presidente de Lituania, Gitanas Nauseda, ha asegurado que hay indicios de que las autoridades bielorrusas han tomado "ciertas medidas" para reducir el número de globos con contrabando --especialmente tabaco-- que se lanzan desde su territorio, por lo que la frontera podría reabrirse de nuevo a partir del 30 de noviembre, cuando finalizan las restricciones del país báltico impuestas por este motivo.

Nauseda ha explicado que si bien Bielorrusia no ha impedido por completo el trasiego de estos globos a través de la frontera sí ha tomado "ciertas medidas" para reducirlo y cree que ha sido gracias a la colaboración de Lituania con las autoridades de Polonia --que abrió la frontera el lunes-- y las de Estados Unidos.

No obstante, el presidente lituano se ha mostrado favorable con seguir advirtiendo a Bielorrusia de que cualquier nueva acción de este tipo acabará nuevamente provocando "rápidamente y sin discusión" el cierre de la frontera.

"Bielorrusia sabe perfectamente que si se produce una escalada, o nuevos ataques híbridos, la frontera podría cerrarse de nuevo", ha advertido Nauseda, en una entrevista par la agencia ELTA, en la que ha abogado por continuar con esa "presión" a Minsk para dejar claro que no tolerarán ese tipo de maniobras.

A finales de octubre, Lituania cerró dos pasos fronterizos hasta el 30 de noviembre en represalia por el aumento del contrabando desde Bielorrusia. En respuesta, Minsk ha retenido en la frontera más de 1.000 vehículos de carga con matrícula lituana alegando motivos de seguridad.