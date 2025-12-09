Lituania declara el estado de emergencia por el envío de globos de contrabando desde Bielorrusia

MADRID, 9 de diciembre de 2025 (Europa Press) -

Las autoridades de Lituania han declarado este martes el estado de emergencia a nivel nacional por el envío de globos con cargamento de contrabando desde Bielorrusia, una serie de incidentes que el Gobierno ya ha equiparado con posibles "actos de terrorismo" y que ponen en peligro la seguridad del país.

"Debido a las continuas amenazas para los intereses de seguridad nacional y el peligro que esto supone para la salud, la vida y el medio ambiente, el Gobierno ha emitido un decreto declarando el estado de emergencia en todo el país, el cual entra en vigor hoy", ha indicado el Gobierno en un comunicado.

"La población no experimentará inconveniente alguno a raíz de esta declaración", ha apuntado la primera ministra, Inga Ruginiene, después de haber criticado este tipo de envíos por poner en peligro la seguridad aérea.

El ministro del Interior lituano, Vladislav Kondratovich, ha señalado en un comunicado que, tras la declaración de emergencia, "será posible cooperar en mayor medida al personal militar para que pueda actuar de forma apropiada junto a los trabajadores del Ministerio del Interior, pero también de forma individual".

La situación ha llevado al Aeropuerto de Vilna a cerrar su espacio aéreo en más de 60 ocasiones debido a la "amenaza" de los "balones con cargamento de contrabando", lo que ha afectado a más de 350 vuelos y unos 51.000 pasajeros.

Las autoridades lituanas cerraron el espacio aéreo con Bielorrusia el pasado 12 de agosto por el aumento de estos envíos, una medida que se ha ido prorrogando.

BIELORRUSIA ACUSA A LITUANIA DE "INFLAR" EL PROBLEMA

Sin embargo, para el presidente bielorruso, Alexander Lukashenko, las autoridades lituanas están "inflando" y "politizando" esta crisis.

Los globos "no suponen ningún problema", ha afirmado el mandatario, quien ha acusado al país vecino de querer ir a una guerra que nadie necesita, informa la agencia BelTA.

"Si quieren unas relaciones normales, siéntense a negociar y discutan estos problemas. Nosotros estamos listos", ha dicho Lukashenko durante la reunión de este lunes del Consejo de Seguridad, en la que también ha hablado sobre la situación de los más de mil camiones lituanos varados en Bielorrusia tras cerrar la frontera.

Lukashenko ha afirmado que en Lituania "están armando un escándalo" por este asunto y ha afeado que desde Vilna se esté intentando inmiscuir a Estados Unidos, Rusia, o Ucrania en él. "Esta cuestión es competencia de nuestras negociaciones", ha zanjado el presidente bielorruso.

A finales de octubre, Lituania cerró los pasos fronterizos de Medininkai y Salcininkai hasta el 30 de noviembre en represalia por el aumento del contrabando aéreo de tabaco desde Bielorrusia. En respuesta, Minsk ha retenido en la frontera más de mil vehículos de carga con matrícula lituana, alegando motivos de seguridad.