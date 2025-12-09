Lituania declara el estado de emergencia por globos de contrabando procedentes de Bielorrusia

VILNIUS, 9 dic (Reuters) -

Lituania declaró el martes el estado de emergencia debido a las amenazas para la seguridad pública que suponen los globos de contrabando procedentes de Bielorrusia, según informó el Gobierno.

Lituania acusa a Bielorrusia de permitir que los contrabandistas utilicen globos meteorológicos para transportar cigarrillos de contrabando a través de la frontera, lo que ha obligado en repetidas ocasiones al aeropuerto de Vilna a interrumpir sus operaciones, perturbando el tráfico aéreo.

La duración de las medidas de emergencia no quedó clara de inmediato.

Bielorrusia, que permitió que se utilizara su territorio para la invasión rusa de Ucrania en 2022, ha negado ser responsable de los globos y ha acusado a Lituania de provocaciones, como el supuesto envío de un dron para lanzar "material extremista".

Lituania, miembro de la OTAN y de la Unión Europea que en su día formó parte de la Unión Soviética, ha rechazado esas acusaciones por considerarlas falsas.

(Información de Andrius Sytas; redacción de Stine Jacobsen; edición de Terje Solsvik; edición en español de Paula Villalba)