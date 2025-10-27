Lituania derribará globos de contrabandistas bielorrusos, según la primera ministra

VILNA, 27 oct (Reuters) -

La primera ministra lituana, Inga Ruginiene, dijo el lunes que su país empezará a derribar los globos de contrabando que cruzan la frontera desde Bielorrusia y que han interrumpido repetidamente el tráfico aéreo del país báltico.

Lituania, miembro de la OTAN, cerró el aeropuerto cuatro veces la semana pasada después de que los globos entraran en su espacio aéreo y en cada ocasión cerró temporalmente sus pasos fronterizos con Bielorrusia en respuesta a los incidentes.

Lituania ha afirmado que los globos son enviados por contrabandistas que transportan cigarrillos de contrabando, pero también culpa al presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, estrecho aliado del presidente ruso, Vladimir Putin, de no poner fin a esta práctica.

Ruginiene calificó los incidentes de "ataques híbridos" y dijo que los pasos fronterizos bielorrusos se cerrarán excepto para los viajes de diplomáticos y de ciudadanos de la Unión Europea que abandonen el país vecino.

"Hoy hemos decidido tomar las medidas más estrictas, no hay otro camino", dijo Ruginiene en rueda de prensa, y añadió que su Gobierno también podría estudiar la posibilidad de invocar las consultas de seguridad del artículo 4 de la OTAN. (Información de Andrius Sytas en Vilna; redacción de Stine Jacobsen; edición de Terje Solsvik; edición en español de Paula Villalba)