Lituania dice que Putin no es bienvenido en ninguna capital europea

COPENHAGUE, 20 oct (Reuters) -
El ministro de Asuntos Exteriores de Lituania afirmó el lunes que no hay lugar para el presidente ruso, Vladimir Putin, en ninguna capital europea, en referencia a una posible reunión en Budapest, capital de Hungría, entre Putin y el presidente estadounidense, Donald Trump.
"El único lugar para Putin en Europa es La Haya, frente al tribunal, no en ninguna de nuestras capitales", dijo el ministro lituano de Asuntos Exteriores, Kestutis Budrys, antes de una reunión de ministros de Asuntos Exteriores de la UE en Luxemburgo. (Información de Louise Rasmussen; edición de Stine Jacobsen; edición en español de Paula Villalba)
