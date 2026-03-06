Lituania dice que Rusia está ampliando sus unidades militares en las fronteras de la OTAN

Por Andrius Sytas

VILNA, 6 mar (Reuters) -

Rusia está ampliando sus unidades militares en la frontera con la OTAN, dotándolas de experiencia en combate en Ucrania, y podría utilizarlas como centros en un conflicto con la OTAN tras la guerra, dijo el viernes la inteligencia lituana en su evaluación anual de amenazas para la seguridad.

Si se levantan las sanciones, Rusia estaría preparada para un "conflicto militar a gran escala" con la OTAN en un plazo de 6 años, según la evaluación de los servicios de inteligencia.

"Es probable que Rusia cree no solo un ejército un 30-50% más grande que el que tenía antes de la guerra, sino también uno relativamente moderno. Las reservas estratégicas de armas y municiones se restablecerían por completo. Rusia estaría preparada para un conflicto militar convencional con la OTAN", asegura el informe de inteligencia lituano.

Inclinar la balanza de poder en Europa a su favor, así como la subyugación total de Ucrania, siguen siendo los principales objetivos de Rusia, según el informe.

El Ministerio de Defensa ruso no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.

La industria militar rusa se ha potenciado con la ayuda de China, lo que ha permitido a Moscú reducir su dependencia de la tecnología occidental. Tras la guerra, su excedente de armamento tendría "consecuencias para la seguridad mundial", según el informe.

Limitando con Rusia y su estrecho aliado Bielorrusia, Lituania, miembro de la OTAN y de la UE, es uno de los principales apoyos de Ucrania y críticos de Rusia.

El informe alude a las explosiones de paquetes en 2024, que las autoridades lituanas atribuyeron a la inteligencia militar rusa y que dijeron podrían intensificarse para causar víctimas mortales.

Sin embargo, afirmaba que la serie de cortes en los gasoductos, cables eléctricos y telecomunicaciones en el mar Báltico desde 2023, aunque causados por barcos que zarpaban de puertos rusos, no fueron deliberados. No explicaba cómo había llegado a esa conclusión.

Los países del mar Báltico están en alerta máxima tras las interrupciones submarinas desde que Rusia invadió Ucrania en 2022. La alianza militar de la OTAN ha afirmado que reforzará su presencia en la región.

En 2023, Finlandia recuperó un ancla que, según dijo, pertenecía a un buque portacontenedores chino sospechoso de haber dañado el gasoducto entre Estonia y Finlandia, así como varios enlaces de fibra óptica. El caso sigue bajo investigación y las autoridades finlandesas no han dicho si creen que el incidente fue deliberado o accidental.

Al ser preguntado sobre los daños causados al gasoducto y a los cables, Mindaugas Mazonas, jefe de inteligencia militar de Lituania, dijo a periodistas que "

La investigación no fue realizada por nuestros servicios de inteligencia... pero tenemos la respuesta de que se trató de un incidente no intencionado". (Reporte de Andrius Sytas en Vilna; edición en español de Manuel Farías)