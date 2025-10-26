Lituania: El aeropuerto de Vilna suspende operaciones por segundo día consecutivo ante la presencia de globos

MADRID, 26 Oct. 2025 (Europa Press) -

El aeropuerto de Vilna ha suspendido el tráfico aéreo este sábado a primera hora de la noche ante la presencia de globos meteorológicos en sus proximidades, una situación que se repite por segundo día consecutivo en la capital lituana y por la que apuntan al Gobierno de Bielorrusia como responsable.

“Esta noche, a las 21.35 horas (hora local), el tráfico aéreo en el Aeropuerto de Vilna se suspendió temporalmente. Según la información inicial, la decisión de restringir el espacio aéreo posiblemente se debió a que algunos globos volaban en dirección al Aeropuerto de Vilna”, ha indicado la cuenta oficial del aeropuerto de Vilna en redes sociales.

Las restricciones se han establecido hasta las 4.00 horas (hora local) y hasta un total de 25 vuelos se van a ver afectados. Seis aviones han tenido que ser desviados a otros aeropuertos, cuatro vuelos han sido cancelados y otros 15 vuelos han sufrido demora y diversos cambios.

El Ministerio de Exteriores de Lituania ha emitido una queja contra Bielorrusia este sábado por la "última violación de (su) espacio aéreo", antes incluso de este nuevo incidente en Vilna. Ya este viernes, el aeropuerto de la capital lituana y de la ciudad de Kaunas tuvieron que cancelar sus operaciones por la presencia de globos meteorológicos con origen bielorruso.

“Estas reiteradas acciones irresponsables son inaceptables y violan claramente el derecho internacional”, han sostenido desde la cartera de Exteriores lituana.

El jefe del Servicio Estatal de Guardia de Fronteras lituano (VSAT), Rustamas Liubajevas, ha señalado que por el momento se desconoce para qué habrían sido utilizados los mencionados globos, si bien ha señalado que en los últimos años se han empleado esencialmente para el contrabando de cigarrillos.

De esta manera, se trata del tercer incidente de esta naturaleza registrado esta semana, después de que este pasado miércoles más de 30 vuelos --con un total de 4000 pasajeros a bordo-- se vieran afectados por el cierre temporal de los dos paso fronterizos restantes con Bielorrusia (Medininkai y Salcininkai), también por el avistamiento de varias docenas de globos del mismo tipo.

Así las cosas, la primera ministra, Inga Ruginiene, ha advertido de que Lituania podría considerar el cierre total de su frontera con Bielorrusia si estos incidentes continúan.