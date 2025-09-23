Lituania: El Parlamento de Lituania aprueba enmiendas para agilizar el derribo de drones que violen su espacio aéreo

MADRID, 23 Sep. 2025 (Europa Press) -

El Parlamento de Lituania ha sacado adelante este martes una serie de enmiendas para facilitar a las Fuerzas Armadas el derribo de drones extranjeros que violen su espacio aéreo, en un momento en el que son varios países de la región que han denunciado cómo vehículos aéreos no tripulados rusos sobrevuelan su territorio.

Las modificaciones han sido apoyadas por todos los diputados presentes en la cámara tras ser consideras bajo un procedimiento especial de urgencia en base a la necesidad de "garantizar de manera inmediata los intereses vitales de la sociedad y el Estado", según recoge la cadena nacional LRT.

El objetivo de estas enmiendas, explica la ministra de Defensa, Dovile Sakaliene, consiste en dotar de "un nuevo mecanismo legal para garantizar que la fuerza militar pueda ser utilizada rápidamente contra drones en áreas restringidas si sus vuelos violan las órdenes establecidas por el alto mando del Ejército".

No obstante, las autoridades lituanas han matizado que esta base legal dota de mayor flexibilidad a las Fuerzas Armadas para actuar, no implica responder siempre a través de la fuerza, la cual se limita tan sólo a "casos de absoluta necesidad militar, tomando todas las precauciones posibles para evitar consecuencias graves".

Bajo estas nuevas normas, la aviación civil no podrá volar en áreas restringidas sin un permiso especial y los pilotos estarán obligados a utilizar comunicación por radio y un transpondedor cuando vuelen en espacio aéreo no controlado.