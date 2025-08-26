Lituania: el Parlamento lituano avala a la socialdemócrata Inga Ruginiene como primera ministra

MADRID, 26 Ago. 2025 (Europa Press) -

El Parlamento de Lituania ha aprobado este martes la designación de la socialdemócrata Inga Ruginiene como nueva primera ministra, con vistas a abrir una nueva página política tras la dimisión en julio del anterior jefe de Gobierno, Gintautas Paluckas, entre acusaciones de corrupción.

Ruginiene, exministra de Trabajo sin apenas carrera en política, ha sido elegida con 78 votos a favor y 35 en contra, mientras que 14 diputados se han abstenido. Ahora, tiene dos semanas para conformar su equipo y recibir el visto bueno definitivo del Parlamento al nuevo programa.

La jornada ha derivado en protestas ciudadanas, con movilizaciones a las afueras de la sede parlamentaria y del palacio presidencial en contra de la nueva coalición, que integra al Partido Socialdemócrata Lituano, al nacionalista Amanecer de Nemunas, a la Unión de Campesinos y Verdes y a la Alianza de Familias Cristianas.

Los convocantes de este 'Día de la Vergüenza' sostienen que el nuevo bloque no dará estabilidad e incluye voces prorrusas, según la cadena de televisión pública LRT.