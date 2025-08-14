Lituania: El presidente de Lituania presenta formalmente la candidatura de Inga Ruginiene a primera ministra

MADRID, 14 Ago. 2025 (Europa Press) -

El presidente de Lituania, Gitanas Nauseda, ha presentado este jueves la candidatura de la ministra de Seguridad Social y Trabajo de Lituania, la socialdemócrata Inga Ruginiene, para el cargo de primera ministra tras la dimisión en bloque del Gobierno a raíz de la renuncia de Gintautas Paluckas por varios escándalos de corrupción.

"Nauseda, actuando de conformidad con (...) la Constitución, ha firmado un decreto sobre la presentación al Seimas --Parlamento unicameral del país-- de la candidatura de Inga Ruginiene para su consideración como candidatura al cargo de jefe de Gobierno de Lituania", reza un breve comunicado publicado por la Presidencia.

Tras la formalización, el mandatario lituano ha manifestado que "la mejor opción será una coalición que colabore con otras instituciones gubernamentales, no causa escándalos internacionales y, lo más importante, tome decisiones para el sistema de defensa nacional, en materia económica y de reducción de la exclusión social", según declaraciones recogidas por la agencia ELTA.

La dimisión de Paluckas se produjo después de que saliera a la luz que el Servicio de Investigación de Delitos Financieros había realizado una serie de registros en las dependencias de Dankora, una empresa propiedad de la mujer de su hermano.

Tras su renuncia, Nauseda firmó un decreto aprobando la dimisión del Ejecutivo y su disolución. Paluckas ya fue condenado en el pasado por abuso de poder cuando trabajaba en el Ayuntamiento de Vilna, la capital del país, por lo que tuvo que pagar una multa.

Paluckas asumió en noviembre de 2024 el encargo de formar gobierno después de que la teórica candidata del Partido Socialdemócrata, Vilija Blinkeviciute, renunciara. Desde entonces, ha liderado una coalición a tres bandas integrada por Demócratas por Lituania, de centro-izquierda; y los nacionalistas de Amanecer de Nemunas.