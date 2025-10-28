Lituania estudia prohibir el tránsito al territorio ruso de Kaliningrado

MADRID, 28 Oct. 2025 (Europa Press) -

El Gobierno de Lituania ha advertido este martes de que se reserva el derecho de bloquear el tráfico hacia el territorio ruso de Kaliningrado después de cerrar la frontera con Bielorrusia como respuesta a la presencia de globos con contrabando.

Así lo ha planteado el ministro de Exteriores lituano, Kestutis Budrys, al hablar de una “posibilidad” que el Ejecutivo tiene en mente si entiende que es necesaria para garantizar la seguridad nacional. “Por supuesto, se haría en coordinación con las instituciones de la UE y con los Estados miembro”, ha indicado en una entrevista a la radio pública LRT.

Budrys ha recordado que el tráfico rodado y ferroviario entre Rusia y el exclave de Kaliningrado está incluido en un acuerdo que implica a la UE, pero ha insistido en que “nadie puede limitar las medidas de seguridad nacional en Lituania”, que está dispuesta a hacer “todo lo que sea necesario”.

El Gobierno de Lituania ya adelantó el lunes su intención de cerrar por tiempo indefinido todos los pasos con Bielorrusia en respuesta a lo que describió como “amenazas híbridas”, un término similar al utilizado este martes por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el responsable del Consejo, António Costa.

“Esto es desestabilización. Es una provocación. Lo llamamos por su nombre: una amenaza híbrida. No lo toleraremos”, ha afirmado Von der Leyen en relación a los incidentes con globos. También Costa ha expresado su “plena solidaridad” con Vilna ante las “persistentes y provocadoras acciones” de Bielorrusia, tachando las maniobras de “actividades híbridas”.

El Gobierno de Lituania ha confirmado que las Fuerzas Armadas derribarán los globos ante cualquier atisbo de riesgo, un permiso avalado también este martes por el presidente, Gitanas Nauseda, que ha reivindicado las capacidades de vigilancia y respuesta en áreas fronterizas.

Nauseda ha respaldado el cierre de los pasos y ha avanzado la posibilidad de que haya nuevas medidas contra el régimen de Alexander Lukashenko, para que entienda que sus acciones tienen consecuencias. Así, ha negado que la actual escalada se circunscriba a cuestiones de narcotráfico: “Nada ocurre por casualidad en Bielorrusia”.

El presidente ha anunciado también futuros contactos con otros socios, incluidos la UE y Estados Unidos, para que estén al tanto de los actuales desafíos y puedan adoptar medidas acordes, y ha deslizado la opción de presentar algún tipo de iniciativa contra Bielorrusia ante organismos internacionales.