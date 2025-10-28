Lituania: La OTAN traslada apoyo a Lituania ante los incidentes en su espacio aéreo

BRUSELAS, 28 Oct. 2025 (Europa Press) - La OTAN ha trasladado este martes a Lituania su apoyo ante los incidentes en su espacio aéreo, con el despliegue de globos de contrabando desde Bielorrusia y las recientes incursiones de aviones rusos en su cielo. En una llamada telefónica, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha tratado con el presidente lituano, Gitanas Nauseda, las "amenazas" que afectan al espacio aéreo de Lituania, insistiendo en el respaldo de la alianza a través de su presencia en el flanco oriental. "La OTAN se mantiene firmemente junto a Lituania, incluso a través de la vigilancia aérea que actualmente proporcionan España y Hungría, así como las fuerzas de la OTAN dirigidas por Alemania", ha expuesto el secretario general aliado sobre el contacto con el mandatario báltico. Lituania decretó el cierre de la frontera con Bielorrusia por el despliegue de globos con contrabando que han provocado problemas en el tráfico aeroportuario durante varios días. Este episodio se suma a las recientes incursiones de aviones rusos en su espacio aéreo, incluyendo un incidente en el que cazas españoles de la misión de la OTAN tuvieron que hacer un despegue de emergencia para escoltar a dos aeronaves rusas fuera del espacio aéreo aliado. En concreto fueron dos cazas españoles Euro Typhoon encuadrados en la misión 'Centinela Oriental' los que fueron activados por la OTAN para interceptar a dos aviones rusos, uno un caza SU-30, procedentes de la región de Kaliningrado. Precisamente las autoridades lituanas han señalado que se reservan el derecho de bloquear el tráfico hacia el territorio ruso de Kaliningrado en plena oleada de incidentes, después de cerrar la frontera con Bielorrusia como respuesta al envío de globos con contrabando.

LA NACION OTAN

Rusia

Rusia Bielorrusia