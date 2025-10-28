Lituania: La UE denuncia "amenazas híbridas" de Bielorrusia tras cerrar Lituania su frontera por el caso de los globos

BRUSELAS, 28 Oct. 2025 (Europa Press) -

La Unión Europea se ha solidarizado con Lituania tras el cierre de la frontera con Bielorrusia por el despliegue de globos con contrabando que han provocado problemas en el tráfico aeroportuario durante varios días, asegurando que se trata de "amenazas híbridas" que buscan desestabilizar al país báltico y a la UE en su conjunto.

"Esto es desestabilización. Es una provocación. Lo llamamos por su nombre: una amenaza híbrida. No lo toleraremos", ha afirmado la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, sobre los incidentes registrados en Lituania que han llevado a las autoridades a cerrar la frontera.

La conservadora alemana ha asegurado en un mensaje en redes sociales que este caso evidencia la necesidad de acelerar los proyectos europeos de defensa para fortalecer la vigilancia del flanco este de la UE, incluyendo la iniciativa de un muro 'antidrones'.

Por su parte, el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, ha expresado su "plena solidaridad" con Lituania ante las "persistentes y provocadoras acciones" de Bielorrusia, tachando las maniobras de "actividades híbridas".

"Deben cesar y Bielorrusia debe evitar nuevos incidentes. La UE continuará ejerciendo presión sobre el régimen por su complicidad en la guerra de Rusia contra Ucrania y apoyará la protección de la frontera este de la UE", ha incidido en otro mensaje.

Lituania acordó este lunes el cierre indefinido de la frontera con Bielorrusia como respuesta a las últimas alertas desatadas por el despliegue de globos con contrabando. La primera ministra, Inga Ruginiene, ha anunciado al término de una reunión de la Comisión de Seguridad Nacional que el Ejecutivo aprobará el miércoles el cierre fronterizo, "con algunas excepciones".

Vilna permitirá el tránsito de ciudadanos lituanos y de la UE, así como de personal diplomático. Ruginiene quiere de esta manera "enviar una clara señal a Bielorrusia", para que entienda que Lituania "no tolera ningún ataque híbrido", como ha descrito la incursión de globos que serían utilizados supuestamente para el contrabando de cigarrillos, según la televisión pública LRT.