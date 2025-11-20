Lituania.- Las autoridades de Lituania suspenden el tráfico aéreo en el aeropuerto de Vilna por la presencia de globos.

MADRID, 20 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

Lituania ha suspendido nuevamente el tráfico aéreo en el aeropuerto de Vilna ante la presencia de varios globos meteorológicos, un tipo de incidente que las autoridades vinculan a Bielorrusia y que ya obligó a suspender operaciones a finales de octubre.

El aeropuerto de Vilna ha informado en un comunicado que las restricciones se han impuesto sobre las 18.38 horas (hora local) debido a "globos volando en dirección" a las instalaciones y ha instado a los pasajeros a consultar la información actualizada sobre vuelos en su página web oficial.

El portavoz de Aeropuertos de Lituania, Tadas Vasiliauskas, ha afirmado que por el momento no hay ningún pronóstico por parte de las autoridades pertinentes sobre cuándo se levantarán las restricciones y se reanudarán los vuelos, según ha recogido Delfi.

Un incidente similar con globos obligó el pasado 24 de octubre a cerrar dos de sus principales aeropuertos del país en Vilna y Kaunas, lo que llevó a la primera ministra, Inga Ruginiene, a advertir de que Lituania podría considerar el cierre total de su frontera con Bielorrusia si estos incidentes continúan.

El Gobierno de Lituania reabrió en la víspera los dos puestos de control fronterizos con Bielorrusia que permanecían cerrados desde finales de octubre en respuesta a la supuesta inacción del país vecino para frenar el contrabando de tabaco.

A finales de octubre, Lituania cerró los pasos fronterizos de Medininkai y Salcininkai hasta el 30 de noviembre en represalia por el aumento del contrabando desde Bielorrusia. En respuesta, Minsk ha retenido en la frontera más de 1.000 vehículos de carga con matrícula lituana alegando motivos de seguridad.