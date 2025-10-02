Lituania: Lituania amplía hasta diciembre el cierre de su espacio aéreo en la frontera con Bielorrusia

MADRID, 2 Oct. 2025 (Europa Press) -

El Gobierno de Lituania ha anunciado este jueves la extensión hasta principios de diciembre del cierre de su espacio aéreo en la frontera con Bielorrusia para garantizar la seguridad del territorio ante las "amenazas de los drones" en la zona.

La ministra de Defensa lituana, Dovile Sakaliene, ha afirmado que la ampliación de esta medida es "necesaria" ante los "últimos cambios legislativos" introducidos en el país, que facilitan que el Ejército "neutralice" artefactos aéreos no tripulados "con mayor eficiencia".

Así, ha explicado que hasta que se pongan en marcha medidas concretas sobre los protocolos a seguir para el derribe de estos drones es importante mantener el espacio aéreo cerrado, al menos de momento, a pesar de que estaba previsto que la medida fuera retirada a finales de octubre.

"Hay que tomar medidas para que el sistema esté preparado y funcione de forma eficaz", ha afirmado respecto a unas reformas legislativas que se pusieron en marcha tras la entrada de dos drones rusos en el espacio aéreo del país procedentes de Bielorrusia, según informaciones recogidas por la agencia de noticias lituana BNS.

La frontera común tiene una longitud total de 679 kilómetros. Sin embargo, Vilna no ha especificado qué parte del espacio aéreo está cerrado.

La decisión fue adoptada a finales de julio después de que las autoridades hallaran un dron cargado con explosivos en un campo de entrenamiento militar. El dron cruzó el espacio aéreo lituano procedente de Bielorrusia y fue encontrado más tarde en Gaiziunai, en el distrito de Jonava. Los especialistas militares neutralizaron con éxito el artefacto explosivo que había en el vehículo aéreo no tripulado.