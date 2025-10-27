Lituania: Lituania cierra su frontera con Bielorrusia y amenaza con derribar los globos con contrabando

MADRID, 27 Oct. 2025 (Europa Press) -

El Gobierno de Lituania ha acordado el cierre indefinido de la frontera con Bielorrusia como respuesta a las últimas alertas desatadas por el despliegue de globos con contrabando y que han provocado problemas en el tráfico aeroportuario durante varios días. La primera ministra, Inga Ruginiene, ha anunciado al término de una reunión de la Comisión de Seguridad Nacional que el Ejecutivo aprobará el miércoles el cierre fronterizo, "con algunas excepciones". Vilna permitirá el tránsito de ciudadanos lituanos y de la UE, así como de personal diplomático.

Ruginiene quiere de esta manera "enviar una clara señal a Bielorrusia", para que entienda que Lituania "no tolera ningún ataque híbrido", como ha descrito la incursión de globos que serían utilizados supuestamente para el contrabando de cigarrillos, según la televisión pública LRT. Las autoridades lituanas ya desarrollaron el fin de semana tareas de reconocimiento y actuaciones de prueba ante estos globos, pero para la próxima semana las Fuerzas Armadas ya podrán tomar "todas las medidas que sean necesarias", incluido el derribo de los artefactos.

Asimismo, el Gobierno también estudiará una reforma del Código Penal para endurecer las penas por el tráfico ilegal de sustancias, de tal manera que no sólo se contemplen multas sino también cárcel para los responsables, ha explicado la primera ministra en una comparecencia ante los medios. A nivel europeo, Lituania también tratará la amenaza de los globos con otros países y, de hecho, el Ministerio de Exteriores promoverá un paquete adicional de sanciones contra el régimen de Alexander Lukashenko, especialmente señalado en estos últimos años por su colaboración política y militar con la Rusia de Vladimir Putin.

CRÍTICAS DE BIELORRUSIA

Para el ministro de Exteriores bielorruso, Maxim Rizhenkov, las medidas anunciadas desde el país vecino no son más que "una provocación" con la que el Gobierno de Lituania busca "justificar" los mensajes contra Moscú y Minsk. Así, ha asegurado en una entrevista televisada que esos globos "llevan años" en la zona y que Vilna no ha emitido ninguna queja "formal" al respecto.

Rizhenkov también ha recriminado a las autoridades lituanas que señalen sólo al lado bielorruso de la frontera sin tener en cuenta quién estaría interesado en recibir el contrabando. "Haceos cargo, combatir el contrabando en vuestro propio país", ha reclamado, según la agencia oficial BelTA.