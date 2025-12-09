Lituania.- Lituania declara el estado de emergencia por el envío de globos de contrabando desde Bielorrusia

MADRID, 9 de diciembre de 2025 (Europa Press) -

Las autoridades de Lituania han declarado este martes el estado de emergencia a nivel nacional por el envío de globos con cargamento de contrabando desde Bielorrusia, una serie de incidentes que el Gobierno ya ha equiparado con posibles "actos de terrorismo" y que ponen en peligro la seguridad del país.

"Debido a las continuas amenazas para los intereses de seguridad nacional y el peligro que esto supone para la salud, la vida y el medio ambiente, el Gobierno ha emitido un decreto declarando el estado de emergencia en todo el país, el cual entra en vigor hoy", ha indicado el Gobierno en un comunicado.

"La población no experimentará inconveniente alguno a raíz de esta declaración", ha apuntado la primera ministra, Inga Ruginiene, después de haber criticado este tipo de envíos por poner en peligro la seguridad aérea.

El ministro del Interior lituano, Vladislav Kondratovich, ha señalado en un comunicado que, tras la declaración de emergencia, "será posible cooperar en mayor medida al personal militar para que pueda actuar de forma apropiada junto a los trabajadores del Ministerio del Interior, pero también de forma individual".

La situación ha llevado al Aeropuerto de Vilna a cerrar su espacio aéreo en más de 60 ocasiones debido a la "amenaza" de los "balones con cargamento de contrabando", lo que ha afectado a más de 350 vuelos y unos 51.000 pasajeros.

Las autoridades lituanas cerraron el espacio aéreo con Bielorrusia el pasado 12 de agosto por el aumento de estos envíos, una medida que se ha ido prorrogando.