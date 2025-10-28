Lituania.- Lituania estudia prohibir el tránsito al territorio ruso de Kaliningrado

MADRID, 28 Oct. 2025 (Europa Press) -

El Gobierno de Lituania ha advertido este martes de que se reserva el derecho de bloquear el tráfico hacia el territorio ruso de Kaliningrado después de cerrar la frontera con Bielorrusia como respuesta a la presencia de globos con contrabando.

Así lo ha planteado el ministro de Exteriores lituano, Kestutis Budrys, al hablar de una "posibilidad" que el Ejecutivo tiene en mente si entiende que es necesaria para garantizar la seguridad nacional. "Por supuesto, se haría en coordinación con las instituciones de la UE y con los Estados miembro", ha indicado en una entrevista a la radio pública LRT.

Budrys ha recordado que el tráfico rodado y ferroviario entre Rusia y el exclave de Kaliningrado está incluido en un acuerdo que implica a la UE, pero ha insistido en que "nadie puede limitar las medidas de seguridad nacional en Lituania", que está dispuesta a hacer "todo lo que sea necesario".

El Gobierno de Lituania ya adelantó el lunes su intención de cerrar por tiempo indefinido todos los pasos con Bielorrusia en respuesta a lo que describió como "amenazas híbridas", un término similar al utilizado este martes por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el responsable del Consejo, António Costa.

"Esto es desestabilización. Es una provocación. Lo llamamos por su nombre: una amenaza híbrida. No lo toleraremos", ha afirmado Von der Leyen en relación a los incidentes con globos. También Costa ha expresado su "plena solidaridad" con Vilna ante las "persistentes y provocadoras acciones" de Bielorrusia, tachando las maniobras de "actividades híbridas".