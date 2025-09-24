Lituania pide ante Robles que cazas españoles pasen a la acción contra Rusia, pero la ministra aboga por la diplomacia

SIAULIAI (LITUANIA), 24 Sep. 2025 (Europa Press) -

La ministra de Defensa de Lituania, Dovile Sakaliene, ha reclamado este miércoles ante Margarita Robles que la policía aérea en la que participa España con drones "reaccione" a las incursiones de drones rusos en el espacio aéreo de los aliados, pero la ministra mantiene su apuesta por la diplomacia.

Así lo ha hecho en plena escalada de tensión con Rusia y después de mantener una reunión con Robles en la base aérea de Siuliai, donde está desplegado el destacamento VILKAS, formado por 150 militares españoles cuya principal misión es la de policía aérea en el Báltico, como disuasión en el flanco este de la OTAN ante la amenaza que planea Moscú.

El Parlamento de Lituania, uno de los países que más temen a Rusia por su cercanía geográfica, acaba de aprobar una ley que faculta a sus Fuerzas Armadas a derribar estos dispositivos no tripulados, pero la titular de la cartera de Defensa lituana aboga por elevar la respuesta, en línea con las provocaciones de Moscú.

"La escalada está aumentando, Estonia o Lituania han sufrido incursiones en las últimas semanas", ha advertido Sakaliene, que ha defendido la norma aprobada en la víspera por el Parlamento lituano, alegando que "hace más fácil y rápida" la reacción de las Fuerzas Armadas lituanas en caso de registrar alguna violación más del espacio aéreo al no requerir autorización política. "Se va a poder cerrar el espacio aéreo de manera inmediata, y así se puede garantizar que los daños a los civiles sean mínimos", ha añadido.

Así, ha sugerido en una rueda de prensa conjunta con su homóloga española "pasar de la policía aérea al concepto de defensa aéreo". Es decir, pasar de las labores de vigilancia y disuasión terrestres y aéreas a la "reacción", aunque no ha entrado en más detalles. Fuentes del Ministerio de Defensa han informado de que la ministra lituana no ha trasladado este extremo a Robles en la reunión mantenida antes de la rueda de prensa.

Si bien ambas ministras han coincidido en subrayar que Rusia supone una "amenaza real" para los aliados de la OTAN, Robles ha recalcado que la postura de España es la solución de los conflictos a través de la vía diplomática, no militar. "España siempre está a favor de la paz, los conflictos se tienen que resolver por vía diplomática y en un contexto de alcanzar acuerdos".

Pero como muestra de la "amenaza real" de Rusia, Robles ha destacado que precisamente el avión A330 en el que ha viajado a Siuliai ha sufrido un intento de anular su GPS al acercarse a la región rusa de Kaliningrado. Durante la rueda de prensa, ha defendido el "derecho a volar libremente, sin interferencias" y se ha comprometido a que estos intentos "no frenen" el "compromiso de España con la paz".

NUEVA MISIÓN DE LA OTAN

Las titulares de la cartera de Defensa española y lituana también han abordado la futura misión de la OTAN 'Centinela Oriental', concebida como disuasión aérea frente a Rusia precisamente a raíz de las incursiones rusas con drones. España ha ofrecido a la OTAN tres cazas Eurofighter, un sistema de radar y un avión de transporte A400 para la misión antiaérea, pero la Alianza Atlántica aún no ha decidido qué medios requerirá a Madrid. El mando militar de la Alianza ha vuelto a retrasar la reunión para concretar estos medios hasta el 6 de octubre. Además, España tiene desplegados ocho Eurofighters en Lituania -cuatro de ellos para formación--, y podrían ser dos de esos cazas los que se cedieran a Polonia en el marco de 'Centinela Oriental'.

La ministra lituana ha asegurado que el nuevo despliegue "no afectará" a la relación con Vilna y que los ocho aviones de combate "continuarán protegiendo el espacio aéreo lituano". De su lado, Robles ha afirmado que no será "en detrimento" de Lituania, "sino todo lo contrario: va a ser para reforzar su defensa", ha subrayado. "Veremos qué nos piden", ha añadido. En cualquier caso, Sakaliene ha agradecido la contribución española a la defensa de Lituania, y Robles ha reivindicado los vínculos "de muchos años" con Vilna y que España es un "socio serio, fiable y comprometido".