Lituania reabre un aeropuerto y los pasos fronterizos con Bielorrusia tras el incidente de los globos

VILNA, 22 oct (Reuters) -

Lituania reanudó el miércoles los vuelos en el aeropuerto de Vilna y reabrió dos pasos fronterizos con Bielorrusia tras los cierres nocturnos provocados por la entrada de globos de contrabandistas en el espacio aéreo de la capital, dijo el Centro Nacional de Gestión de Crisis lituano.

Unos 30 vuelos y más de 4000 pasajeros se vieron afectados cuando decenas de globos meteorológicos de helio se dirigieron hacia el aeropuerto a última hora del martes. Lituania también cerró los dos pasos fronterizos con Bielorrusia tras el incidente.

El Centro Nacional de Gestión de Crisis dijo que era la segunda vez este mes que globos con cigarrillos de contrabando procedentes de la vecina Bielorrusia interrumpían el tráfico aéreo en Vilna, situada a 30 kilómetros de la frontera.

La aviación europea se ha visto sumida en el caos en repetidas ocasiones en las últimas semanas por avistamientos de drones e incursiones aéreas, incluso en aeropuertos de Copenhague, Múnich y la región del Báltico. (Información de Andrius Sytas; escrito por Terje Solsvik; edición de Christian Schmollinger y Hugh Lawson; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)