Lituania reabrirá la frontera con Bielorrusia tras incidentes con globos

Por Andrius Sytas

VILNA, 19 nov (Reuters) -

Lituania reabrirá sus pasos fronterizos con Bielorrusia, poniendo fin a un cierre impuesto en respuesta a las perturbaciones del espacio aéreo provocadas por globos de contrabandistas, informó el miércoles el Gobierno de la república báltica.

La reapertura de los dos pasos fronterizos está prevista para el jueves, según el portavoz del primer ministro.

Lituania anunció el mes pasado que permanecerían cerrados hasta fines de noviembre en respuesta a las incursiones de globos meteorológicos procedentes de Bielorrusia que han perturbado el tráfico aéreo y provocado cierres en el aeropuerto de Vilna.

Lituania afirma que los globos son utilizados por contrabandistas que transportan cigarrillos de contrabando y culpa al presidente bielorruso, Alexander Lukashenko, de no poner fin a esta práctica, calificándola de "ataque híbrido".

Sin embargo, los informes sobre incidentes aéreos han disminuido en las últimas semanas. El aeropuerto de Vilna se cerró por última vez hace ocho días.

"Las circunstancias han cambiado y las limitaciones de los pasos fronterizos estatales ya no son necesarias para garantizar la seguridad interior", declaró el ministro del Interior lituano, Vladislav Kondratovic, en una reunión del Gobierno retransmitida en directo.

Polonia ha reabierto esta semana dos pasos fronterizos con Bielorrusia, cerca de Lituania, que mantuvo cerrados durante dos semanas en solidaridad con su vecino.

Lukashenko calificó el cierre de fronteras de "estafa disparatada", acusando a Occidente de librar una guerra híbrida contra Bielorrusia y Rusia que daba paso a una nueva era de división alambrada.

(Editado en español por Carlos Serrano)