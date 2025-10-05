Lituania.- Vilna interrumpe su tráfico aéreo por avistamiento de globos sospechosos cerca del Aeropuerto Internacional

MADRID, 5 Oct. 2025 (Europa Press) -

El Aeropuerto Internacional de Vilna, la capital de Lituania, ha suspendido temporalmente todas sus operaciones durante la noche del sábado, tras detectar la presencia de varios globos de origen desconocido en sus inmediaciones, obligando a desviar vuelos a países vecinos como Letonia y Polonia.

"Esta noche, a las 22.16, el Aeropuerto de Vilna recibió información por parte de representantes de 'Oro Navigacija' indicando que el tráfico aéreo sería suspendido temporalmente. Según los datos disponibles, la decisión se ha tomado debido a una posible serie de globos aerostáticos que se dirigían hacia el aeropuerto", ha indicado el propio aeropuerto en un escueto comunicado difundido en Facebook.

El tráfico aéreo en el principal aeropuerto de Lituania ha sido interrumpido desde las 22.16 horas del sábado, después de que se hayan reportado varios objetos voladores no identificados en el cielo, presuntamente globos. Según han indicado medios locales como Lrytas, esta situación ha llevado a las autoridades a cerrar el espacio aéreo sobre Vilna como medida de precaución.

El cierre ha permanecido vigente hasta las 04.30 horas (hora local) de este domingo, según el último informe de situación ofrecido desde el aeródromo. El Centro Nacional de Gestión de Crisis de Lituania ha calificado los objetos avistados como "globos de contrabando", aunque no ha ofrecido información adicional sobre su procedencia ni su posible finalidad, según ha informado la agencia de noticias alemana dpa.

Este incidente se ha producido pocas semanas después de que el mismo aeropuerto paralizase temporalmente sus vuelos debido a la presencia de drones en la zona. Además, el tráfico aéreo europeo ya ha venido enfrentando interrupciones similares en las últimas semanas, tal y como ocurrió la víspera en el aeropuerto de la ciudad alemana de Múnich, que también se vio afectado por violaciones de su espacio aéreo.