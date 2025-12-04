Lituania/Bielorrusia.- Lituania afirma que el lanzamiento de globos por parte de Minsk podría considerarse "terrorismo"

MADRID, 4 Dic. 2025 (Europa Press)

La primera ministra de Lituania, Inga Ruginiene, ha afirmado este jueves que los lanzamientos de globos con material contrabando por parte de Bielorrusia, que han obligado a suspender reiteradamente el tráfico aeroportuario en el país, podrían ser considerados actos de "terrorismo".

"Estamos hablando de seguridad aérea y del Derecho Internacional, así como sobre el hecho de que tales acciones podrían ser reconocidas como terrorismo", ha señalado, tildando de "inaceptable" que Bielorrusia retenga camiones en la frontera y, al mismo tiempo, despliegue globos hacia sus instalaciones y sitios estratégicos.

Ruginiene ha detallado en declaraciones a la prensa que ha recibido garantías de apoyo por parte de Estados Unidos sobre esta cuestión después de que el aeropuerto de Vilna haya tenido que suspender hasta tres veces sus operaciones entre el miércoles y el jueves ante dichas amenazas.

Por el momento, las autoridades lituanas no han derribado ninguno de los globos con contrabando, si bien la primera ministra ha asegurado que "las Fuerzas Armadas utilizarán todos los medios disponibles, incluyendo los cinéticos", si es necesario.

"Europa ya está preguntando por nuestra experiencia. Todos comprenden que se trata de una nueva amenaza para la que el mundo no estaba preparado", ha argumentado, agregando que tomarán medidas "difíciles" y harán "todo lo posible para que la gente se sienta segura", según ha recogido la cadena de radiodifusión LRT.

A finales de octubre, Lituania cerró los pasos fronterizos de Medininkai y Salcininkai hasta el 30 de noviembre en represalia por el aumento del contrabando aéreo de tabaco desde Bielorrusia. En respuesta, Minsk ha retenido en la frontera más de 1.000 vehículos de carga con matrícula lituana, alegando motivos de seguridad.

El Ministerio de Exteriores de Lituania envió hace dos semanas una nota de protesta a la Embajada de Bielorrusia por estas "acciones discriminatorias" por parte del "régimen autoritario bielorruso" contra los transportistas de mercancías lituanos.

Las autoridades lituanas cerraron el espacio aéreo con Bielorrusia el pasado 12 de agosto por el aumento de globos con contrabando. Fuentes militares han confirmado a la agencia de noticias BNS este jueves que esta medida "se ha extendido hasta el 1 de febrero de 2026". Estaba previsto que tales restricciones se levantaran a lo largo del mes de diciembre.